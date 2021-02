Al derbi con Luis Suárez

El defensa del Villarreal Raúl Albiol (d) pelea un balón con el delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez (c) durante el partido de LaLiga Santander que se disputó en el estadio de la Cerámica. EFE/ Domenech Castelló

Madrid, 28 feb (EFE).- Apercibido de sanción desde hace tres jornadas, desde el triunfo por 1-2 contra el Granada, Luis Suárez, el mejor goleador del Atlético de Madrid, aguantó este domingo sin tarjeta amarilla contra el Villarreal, rumbo al derbi crucial del próximo domingo contra el Real Madrid en el Wanda Metropolitano.

En el minuto 75, ya con 0-2 en el marcador, el técnico Diego Simeone reemplazó al atacante uruguayo, esencial para su conjunto más allá de los goles, probablemente con la mirada en el choque del domingo en el estadio Wanda Metropolitano. En su lugar entró Geoffrey Kondogbia para el último cuarto de hora del encuentro.

Es una pieza sustancial en el líder de la tabla, porque es su mejor goleador del curso en la Liga, con 16 goles en 21 partidos, por mucho que no haya marcado ningún tanto en sus últimos cuatro compromisos de Liga -cinco encuentros si se añade la derrota del pasado martes en la Liga de Campeones contra el Chelsea- o por mucho que esté en su peor racha liguera desde que juega en el Atlético.

Aun así, por ejemplo, ha logrado once dianas en las última trece jornadas del torneo, ha repartido sus goles en once de sus 21 partidos -se quedó en otros diez sin batir la portería contraria- y, sobre todo, ha sido un elemento capital en 19 puntos, casi un tercio de los que suma en total su equipo, con 58 de los 72 disputados.

Él ha sostenido al bloque madrileño en la primera posición cuando le pegada fue el argumento más incontestable, a veces el único, para hacerse merecedor de la victoria, mientras la defensa perdía su fiabilidad inicial y el equipo en general decaía en el fútbol desbordante, posesivo y concluyente de los primeros meses del curso.

Aún mantiene el Atlético el liderato por duodécima cita consecutiva y desde ahí afrontará el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid, en el que ya podrá volver a la competición, si no surge ningún contratiempo en forma de lesión, Kieran Trippier, que cumplió este domingo el último día de las diez semanas de sanción que le impuso la Federación Inglesa el pasado 23 de diciembre.

Las dudas se centran en tres nombres: el extremo y actualmente carrilero Yannick Carrasco, que se recupera de una lesión postraumática en la musculatura de la pierna izquierda que le ha dejado fuera de los últimos cuatro choques; el defensa José María Giménez, baja los dos duelos más recientes por una lesión muscular, y Thomas Lemar, cambiado este domingo al descanso "por precaución" a causa de unas molestias provocadas por un golpe en el primer tiempo.

El estadio de La Cerámica, mientras, relanzó al Atlético, que respondió al "momento de dificultad", como lo calificó Simeone tras el 0-1 del pasado martes en la Liga de Campeones contra el Chelsea. Antes había perdido, también, el sábado anterior, con el Levante (0-2). Dos derrotas consecutivas que exigían una victoria rápida.

Además, en un terreno complejo, como el estadio de La Cerámica, donde el bloque madrileño no vencía desde 2015, entonces con Fernando Torres como goleador en el apurado 0-1. Un impulso más para el líder: pospone el debate sobre su primera posición, contesta a la victoria del Barcelona y presiona al Real Madrid, que juega este lunes contra la Real Sociedad en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Iñaki Dufour