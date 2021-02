ACTUALIZA 1-EEUU autoriza vacuna de Johnson & Johnson para COVID-19

(Actualiza con comentarios, detalles)

Por Julie Steenhuysen

27 feb (Reuters) - El gobierno de Estados Unidos autorizó el sábado la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson para el COVID-19, lo que permitirá que millones de estadounidenses más reciban inoculaciones en las próximas semanas y allanará el camino a aprobaciones adicionales en todo el mundo.

La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos anunció la autorización de uso de emergencia para adultos mayores de 18 años luego del respaldo unánime del viernes por parte del panel de expertos externos de la agencia.

"La autorización de esta vacuna amplía la disponibilidad de vacunas, el mejor método de prevención médica para COVID-19, para ayudarnos en la lucha contra esta pandemia, que se ha cobrado más de medio millón de vidas en Estados Unidos", dijo la comisionada interina de la FDA, Janet. Woodcock en un comunicado.

En el ensayo global de 44.000 personas de J&J, se descubrió que la vacuna es un 66% eficaz para prevenir el COVID-19 de moderado a grave cuatro semanas después de la inoculación, y un 100% eficaz para prevenir la hospitalización y la muerte debido al virus.

Se informaron muy pocos efectos secundarios graves en el ensayo, que también ofreció alguna evidencia preliminar de que la vacuna redujo las infecciones asintomáticas.

Sin embargo, se esperan más estudios, y la FDA descartó el domingo la idea de que la evidencia probara que la vacuna previno la transmisión entre personas y agregó que no había datos para determinar cuánto tiempo dura la protección.

Se espera que la vacuna de J&J se use ampliamente en todo el mundo porque puede enviarse y almacenarse a temperaturas normales de refrigerador, lo que hace que la distribución sea más fácil que la de Pfizer Inc y BioNTech SE y la de Moderna Inc, que se envían congeladas.

"Potencialmente podría desempeñar un papel muy importante si tenemos suficientes dosis porque es una vacuna de dosis única y eso la hará atractiva para las personas a las que es difícil llegar", dijo el Doctor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville. "Es una dosis y listo".

Schaffner dijo que el hecho de que la vacuna J&J pueda almacenarse a temperaturas normales de refrigeración facilitará su distribución. "Podemos llevar la vacuna a la gente", dijo.

El gobierno de Estados Unidos, que ha comprado 100 millones de dosis de la vacuna J&J, planea distribuir entre 3 y 4 millones esta semana. Eso se sumaría a las alrededor de 16 millones de dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna que ya planeaba enviar a todo el país.

J&J planea proporcionar un total de 20 millones de dosis para fines de marzo, que junto con las más de 220 millones de dosis totales esperadas de Pfizer y Moderna serían suficientes para vacunar completamente a 130 millones de personas en los Estados Unidos.

Hasta ahora, Estados Unidos ha distribuido más de 90 millones de dosis de vacunas COVID-19, algunas de las cuales se han utilizado para segundas inyecciones. Alrededor del 14% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis, según datos del gobierno.

El COVID-19 se ha cobrado más de medio millón de vidas en Estados Unidos y los estados están pidiendo a gritos más dosis para detener casos, hospitalizaciones y muertes.

Los funcionarios de salud pública han advertido sobre un aumento en la prevalencia de variantes más contagiosas del virus, lo que se suma a la urgencia de vacunar a millones de personas más lo más rápido posible.

Mientras tanto, dijeron, el uso de mascarillas y otras medidas para frenar la propagación del virus deberían permanecer en vigencia, ya que las recientes disminuciones en los casos de COVID-19 parecen estar estabilizándose.

La vacuna J&J también está siendo revisada por la Unión Europea, donde se esperan entregas a partir de abril y complementaría los escasos suministros de la región de las inyecciones de Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca Plc . (Reporte de Mrinalika Roy en Bengaluru y Michael Erman en Nueva York; Editado por Caroline Humer, Bill Berkrot, Cynthia Osterman, Peter Henderson y Daniel Wallis, editado en español por Gabriela Donoso)