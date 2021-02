Venezuela acusa a Duque de usar a los inmigrantes para solicitar fondos

En la imagen, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 27 feb (EFE).- Venezuela acusó este sábado al presidente de Colombia, Iván Duque, de usar a los inmigrantes venezolanos en ese país para "justificar los recursos" que su Gobierno solicita a organismos multilaterales, y que "terminan en las mafias" y no en la atención de la migración.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo en Twitter que la visita que hicieron esta misma jornada a la ciudad de Cúcuta la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y su par colombiana, Claudia Blum, hizo parte del "infaltable destino del tour turístico" del mandatario colombiano para justificar los fondos que solicita "a partir de la migración venezolana".

"(Migración) que ellos mismos promueven al apoyar el bloqueo de Estados Unidos (a Venezuela). Al final, esos fondos, como los del Plan Colombia, terminan en las mafias", dijo Arreaza en el mismo mensaje.

"Ministra González Laya, visite las Canarias y distintos puntos del Mediterráneo y ocúpese de los refugiados que llegan en total desamparo desde nuestra Madre África gracias a las guerras de la OTAN y al neoimperialismo europeo. ¡Basta de injerencias en Venezuela!", agregó el canciller venezolano en otra publicación.

Según datos oficiales, en Colombia hay al menos 1.748.000 venezolanos, lo que convierte a esta nación en el principal destino de los más de cinco millones de personas que han salido del país petrolero huyendo de la crisis.

Parte de estos migrantes se radicaron en Cúcuta, una ciudad que limita con el estado venezolano de Táchira.

En su visita a Cúcuta, González Laya y Blum visitaron un hospital y un albergue de la Unicef en el que se da atención a migrantes venezolanos.

Después de estas actividades, la ministra de Exteriores española declaró, desde el paso fronterizo terrestre de Cúcuta, que conecta a Colombia y Venezuela, que estaba en la ciudad para intentar "dar una respuesta" a los migrantes venezolanos.

"No estoy aquí para criticar a Venezuela ni estoy aquí para dar lecciones a Venezuela", dijo después de considerar que la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante, no ayuda en la labor de diálogo para resolver la crisis política venezolana.

"Yo estoy aquí para intentar, junto a la comunidad internacional, dar una respuesta a los ciudadanos venezolanos que han decidido abandonar su país y venir a Colombia en búsqueda de una mejor vida", alegó la jefa de la diplomacia española.