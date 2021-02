Ucrania.- Ucrania denuncia once militares heridos durante las últimas horas en el este del país

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ejército ucraniano ha denunciado este sábado que al menos once efectivos han resultado heridos militares ucranianos han resultado heridos en la región de Donbás, en el este del país, escenario de un conflicto con las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.



"Como resultado de un ataque seis militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron heridas por esquirlas, otros tres fueron traumatizados por los combates", según el comunicado militar recogido por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.



Otro de los militares heridos recibió un disparo con un "arma ligera" en el marco de los incidentes, ocurrido cerca de las localidades de Marinka y Lebedinski. El último afectado resultó alcanzado por la "explosión de un artefacto no identificado".



Según el comunicado, solo el 26 de febrero se registraron 14 violaciones del armisticio en la zona del conflicto.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron ambas repúblicas populares en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.