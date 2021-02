Tres puntos para el equipo local: West Bromwich Albion 1-0 Brighton and Hove Albion

West Bromwich Albion ganó 1-0 a Brighton and Hove Albion en su encuentro de la Premier League celebrado este sábado en el The Hawthorns. West Bromwich Albion encaró el encuentro con la intención de sumar más puntos a su casillero tras empatar 0-0 en el último duelo celebrado frente a Burnley. Por su lado, Brighton and Hove Albion cayó derrotado por 2-1 en el último partido que disputó frente a Crystal Palace.

El primer equipo en marcar fue West Bromwich Albion, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias al gol de Bartley en el minuto 11. Con este 1-0 concluyó la primera mitad del partido.

Ninguno de los equipos consiguió marcar en el segundo tiempo, por lo que el duelo acabó con un marcador de 1-0.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de West Brom dio entrada a Diangana, Ivanovic y Robson-Kanu por Phillips, Matheus Pereira y Diagne, mientras que Brighton dio luz verde a Lallana, Welbeck y Moder por Mac Allister, Connolly y White.

En el partido el árbitro mostró una tarjeta amarilla al equipo visitante. En concreto, mostró tarjeta amarilla a Burn.

Tras ganar el partido, West Bromwich Albion se ubicó con 17 puntos, en lugar de descenso a Segunda División, en el decimonoveno puesto de la tabla clasificatoria al finalizar el partido, en posición de descenso a Segunda División, mientras que Brighton and Hove Albion se situó en decimosexto puesto con 26 puntos.

En la siguiente jornada, los dos equipos jugarán en casa. El equipo de West Bromwich se enfrentará a Newcastle United y, por su parte, Brighton and Hove Albion lo hará contra Leicester City.