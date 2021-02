Tenis.-Conchita Martínez, aislada en Doha tras dar positivo por coronavirus

Muguruza sigue su entrenamiento para jugar el torneo WTA de la próxima semana



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La entrenadora de Garbiñe Muguruza, Conchita Martínez, se encuentra aislada en Doha después de dar positivo por coronavirus a su llegada a Qatar, mientras que la jugadora española sigue sus entrenamientos para jugar el torneo WTA 500 de la próxima semana.



"Desafortunadamente, he dado positivo por coronavirus. Viajé con un PCR negativo el miércoles desde España pero en el test que me han hecho en Doha ha resultado positivo", informó la propia Conchita en su cuenta oficial de Twitter.



"Ayer fui trasladada desde el hotel oficial del torneo a otro medicalizado, donde estoy en cuarentena y observación. Me encuentro bien, con síntomas leves. Tengo la esperanza de que en breve podré continuar con esta gira por Oriente Medio. De momento estaré desarrollando mis funciones por videoconferencia y conectada permanentemente para dirigir a Garbiñe", añadió.



Tanto Conchita como la propia Garbiñe, que viajó a Doha con otro plan de vuelo, celebraron tener al menos la tecnología de su parte para poder compartir los entrenamientos, con la extenista conectada por móvil a lo que hace su pupila en la pista. De hecho, la hispano-venezolana, que deseó una pronta recuperación a Conchita, enseñó con un vídeo en Twitter una práctica en la pista con su entrenadora observando desde el móvil.