Roberto Leal posa por primera vez con su hijo Leo

12/09/2019 Roberto Leal, uno de los presentadores más simpáticos y cercanos de la pequeña pantalla EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Hace pocos días conocíamos la noticia de que Roberto Leal y Sara Rubio habían dado ya la bienvenida a su segundo hijo, Leo. Una información que nos llenaba de alegría y más conociendo lo padrazo que está hecho el presentador de televisión... pero las cámaras no recogían ese momento en el que salían del hospital. Sin embargo, hoy el comunicador ha colgado en su perfil de Instagram una imagen preciosa en la que vemos como coge al recién nacido y expone su felicidad a todos sus seguidores.



"Daddy and baby mouse!" es el título de esta publicación en la que podemos ver cómo Leo luce un pijama enterizo de Mickey Mouse y su padre le mira embobado... No cabe duda del amor tan grande que siente el presentador por sus dos hijos, ya que con Lola nos ha hecho partícipes de muchos momentos en sus redes sociales... donde también vemos la gran complicidad que hay.



No es la primera fotografía que cuelga de Leo, pero sí la primera junto a él. Hace tres días el presentador publicaba una fotografía preciosa en la que Lola le besaba la frente a su hermanito: "Hermanos ?? Bienvenido, Leo. Tu hermana mayor tiene mucho que contarte". Lo cierto es que la felicidad ha llegado para quedarse en la casa de Roberto Leal y Sara Rubio, lo que nos alegra por completo.