Ramos Viñolas sorprende a Schwartzman e impide póquer argentino en Córdoba

El español Albert Ramos Viñolas sorprendió al argentino Diego Schwartzman, le ganó por primera vez al número 9 del mundo, e impidió un póquer completamente argentino en las semifinales del torneo ATP de Córdoba, primer torneo de la gira sudamericana de canchas lentas.

Ramos Viñolas superó al Schwartzman con parciales de 6-1, 4-6 y 6-3, e impidió así un "pleno" albiceleste en las semifinales del certamen cordobés, ya que los tres primeros partidos de cuartos de final habían finalizado con victorias argentinas.

Para el número 47 del mundo, de 33 años, se trató también del séptimo triunfo en su carrera frente a un Top 10, y el primero en casi tres temporadas, desde que superó a John Isner (9) en Roma, en 2018.

Schwartzman, en cambio, se despidió con una producción muy por debajo de lo esperado, con numerosos errores no forzados que terminaron por empujarlo a la puerta de salida de un torneo que sólo tendrá a Ramos Viñolas como único preclasificado en carrera.

El número 9 del mundo contó que "Albert jugó un gran partido, tuvo su mérito en hacerme jugar mal, nunca pude pegar cómodo. También estoy con un dolor fuerte en la rodilla, tomé pastillas para poder jugar. Tengo unos días para recuperarme, pero no sé cuánto voy a aguantar, me está costando".

En semifinales, el sábado, el jugador nacido en Barcelona tendrá como adversario al zurdo argentino Facundo Bagnis, mientras que el otro pasaje a la final se decidirá entre los albicelestes Federico Coria y Juan Manuel Cerúndolo.

"Estoy muy contento, porque Diego es un rival superdifícil. Todos conocen el nivel que tiene Diego. Creo que me aferré a buenas cosas, jugué más cerca de la pista, hoy salió el plan tal como estaba previsto. Llevo tres partidos seguidos a tres sets, así que intentaré recuperarme lo mejor posible", expresó Ramos Viñolas.

En el duelo de zurdos, Ramos Viñolas tiene amplia ventaja en el historial sobre Bagnis, al que derrotó en los cuatro partidos previos entre ambos.

Sin embargo, Bagnis, que el sábado cumple 31 años, atraviesa una gran semana, en un torneo en el que entró desde la clasificación y por primera vez en su carrera está entre los cuatro mejores de un torneo ATP.

La otra sorpresa del día la dio Federico Coria (95), al superar cómodamente al francés Benoit Paire (29), que partía como segundo favorito, por 6-3 y 6-2, en un partido discreto del jugador galo, que no pudo desequilibrar con su saque, y sobre todo con el segundo servicio, con el que apenas ganó 10 puntos.

Coria accede a su primera semifinal en el ATP Tour, y lo mismo sucede con su rival, el juvenil Manuel Cerúndolo (335), también novato en esta instancia, por lo que cualquiera de los dos argentinos que gane llegará a su primera definición en el circuito mayor.

"Es un sueño jugar una semifinal de un torneo en Argentina, hace tiempo no lo hubiese ni imaginado", expresó Coria, y cuanto a su victoria sobre Paire, al que ya había derrotado el año pasado en Roland Garros, analizó que "me gusta correr bastante y por ahí me sienta un poco mejor su juego, porque le saco la paciencia y consigo que se equivoque".

Cerúndolo, que entró en el torneo desde la clasificación, venció más temprano al brasileño Thiago Monteiro, 74 del mundo, por 6-2, 2-6 y 6-3, y con 19 años, se convirtió en el argentino más joven en alcanzar una semifinal en el circuito ATP en catorce temporadas, desde que Juan Martín del Potro alcanzó esa instancia en el torneo de Adelaida 2007.

Lejos de mostrarse eufórico, el joven nacido en Buenos Aires contó que “estoy contento por el triunfo, pero ahora toca seguir y esperar el próximo partido. Trabajé y quise llegar a esto. Este es un torneo en el que está difícil pegarle con puntería y fuerte, es complicado ser preciso, y eso favorece mi juego, porque estoy más sólido”.

Estos son los resultados de la quinta jornada del torneo de Córdoba:

-Cuartos de final:

Albert Ramos Viñolas (ESP/N.5) a Diego Schwartzman (ARG/N.1) 6-1, 4-6, 6-3

Federico Coria (ARG) a Benoit Paire (FRA/N.2) 6-3, 6-2

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a Thiago Monteiro (BRA) 6-2, 2-6, 6-3

Facundo Bagnis (ARG) a Jozek Kovalik (SVK) 6-1, 6-2

str/cl