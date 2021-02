Portaltic.-Pokémon cumple 25 años, en números: la saga de Pikachu supera los 368 millones de videojuegos vendidos

MADRID, 25 (Portaltic/EP)



En 1996 pocas casas tenían un ordenador, los teléfonos móviles solo servían para llamar y casi nadie utilizaba Internet, pero una saga de videojuegos hizo entrar la tecnología en los hogares, con el lanzamiento del primer título de Pokémon en Japón: Pokémon Verde y Rojo, para la consola portátil GameBoy de Nintendo.



Este sábado 27 de febrero se celebra el Día de Pokémon, que este año conmemora el cuarto de siglo que se cumple desde el nacimiento de la saga de los monstruos de bolsillo creados por la japonesa Game Freak para las consolas de Nintendo.



La idea de la franquicia nació como un videojuego de rol (RPG), en el que el jugador se ponía en la piel de un joven entrenador cuyo objetivo era atrapar a los 151 pokémon de la Pokédex inicial, hacer más fuerte a su equipo, derrotar a los ocho líderes de gimnasio y vencer en la Liga Pokémon a los mejores entrenadores.



Parte del juego consistía también en atrapar pokémon legendarios, escondidos en el gran mundo abierto, enfrentarse y derrotar a los antagonistas del Team Rocket e intercambiar pokémon con otros jugadores mediante el cable Game Link, de la GameBoy de Nintendo, lanzada en 1989 y que ya ha cumplido 30 años.



Los primeros títulos de la saga, lanzados en 1996 en Japón, fueron Pokémon Verde y Rojo, que en su portada tenían la tercera forma de los pokémon iniciales Venusaur (tipo planta) y Charizard (fuego).



Más tarde llegó la edición especial Pokémon Azul, con Blastoise (agua) en la portada, y fue esta, junto a Pokémon Rojo, la que acabó llegando a Occidente, primero a Norteamérica (septiembre de 1998) y luego a Europa, incluida España (noviembre de 1999).



La franquicia se llamó originalmente Pocket Monsters en Japón, 'monstruos de bolsillo' en inglés, pero se lanzó en occidente con el nombre acortado final, Pokémon, para evitar coincidir en el nombre con los juguetes Monster in my pocket de Mattel.



POKÉMON, EN CIFRAS



En 25 años, Pokémon ha vendido más de 368 millones de unidades de videojuegos en el mundo y la saga ha trascendido este sector y ha protagonizado series de televisión, cómics y películas, entre otros medios, hasta lograr integrarse en la cultura popular en gran parte del planeta y batir más de un récord.



Pokémon era la mayor franquicia mediática del mundo en 2018, cuando valía 48.321 millones de euros (en 2019 dejó de dar estos datos), por delante de Hello Kitty, Star Wars, la saga de Mickey Mouse de Disney y la de Mario, de Nintendo.



En total, la saga está compuesta por 802 especies distintas de criaturas, divididas en ocho generaciones de pokémon, la última de ellas lanzada en 2019 y cada una de una región diferente: Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Teselia, Kalos, Alola y Galar.



25 AÑOS, 33 VIDEOJUEGOS PRINCIPALES



En este cuarto de siglo, Pokémon ha sido una saga de videojuegos más que prolífica, y solo sus entregas principales acumulan 33 videojuegos distintos lanzados en el mercado.



Los juegos principales de Pokémon se han lanzado para cinco consolas diferentes, aunque todas ellas de Nintendo: GameBoy y su variante GameBoy Color, GameBoy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS y la híbrida Nintendo Switch.



A los juegos principales hay que añadir al menos 28 juegos adicionales, que han ido recorriendo muchas de las consolas más importantes de los últimos años: Nintendo 64, GameCube, Wii y, por último, móviles iOS y Android.



POKÉMON GO: 1.000 MILLONES DE DESCARGAS



En 2016, la saga vivió un importante renacimiento con el lanzamiento de su primer videojuego para móviles: Pokémon GO, desarrollado por Niantic y basado en GPS y realidad aumentada.



El videojuego se convirtió rápidamente en un éxito de público y, en septiembre de 2016 había superado ya las 500 millones de descargas, en poco más de dos meses desde su lanzamiento. En 2019, la cifra de descargas sobrepasó los 1.000 millones.



Según datos de Sensor Tower, Pokémon GO, con su sistema de ingresos con cuentas gratuitas y micropagos, superó los 1.000 millones de dólares anuales en octubre de 2020, hasta llegar a un total de 4.200 millones de dólares desde su lanzamiento



En cuanto a la cantidad de jugadores, Apptopia la situaba en 60 millones de personas activas al mes en junio de 2017, 12 millones de ellos activos todos los días. Por su parte, un estudio de Axiom cifró la cantidad de usuarios del juego, en su momento máximo en julio de 2016, en 45 millones de personas al día.