Pokémon cumple 25 años volcado en la red por exigencias de la pandemia

Una chica posa con figuras de Pokémon Pikachu (d) y Eevee (i) durante el evento 'Pokémon Go Fest' en Dortmund, Alemania. EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

Tokio, 27 feb (EFE).- Han pasado 25 años del debut de una de las franquicias más exitosas y globales de los videojuegos, Pokémon, que ha volcado las celebraciones en la red y sus juegos por exigencias de una pandemia que ha favorecido al sector del ocio digital.

El 27 de febrero de 1996 salían al mercado en Japón los títulos originales de la franquicia, "Pokémon Rojo" y "Pokémon Verde", para la no menos revolucionaria Game Boy de Nintendo, en los que el jugador se metía en la piel de un muchacho que sueña con atrapar todos los "Pocket Monsters" (monstruos de bolsillo).

Un cuarto de siglo después aquellos títulos y sus 150 criaturas, que invitan a convertirse en ingenieros zootecnistas digitales, han evolucionado en formato y género hasta publicarse decenas de juegos de los que se han vendido más de 368 millones de copias y que aglutinan más de 800 pokémon para descubrir, catalogar y criar.

Más de 22.000 millones de cartas coleccionables distribuidas en 77 países o una serie de animación con más de mil episodios en 23 temporadas, licenciada en 176 países, son otros de sus hitos.

La llegada hace un lustro a los móviles de Pokémon GO, que acumula más de mil millones de descargas, terminó de convertir en desbordante un fenómeno ya global que supo adaptarse a nuevas audiencias y cautivar también a los más adultos, a los que sacó masivamente a las calles hasta que llegó la pandemia de covid-19.

"Seguiremos ofreciendo nuevas e innovadoras formas de experimentar el mundo de Pokémon durante los próximos 25 años", dijo a Efe con motivo de la efeméride Peter Murphy, director de marketing de la división internacional de The Pokémon Company, la empresa creada expresamente para gestionar la multimillonaria franquicia.

NUEVOS LANZAMIENTOS Y CONCIERTOS

Como primer paso, la compañía ha anunciado el lanzamiento en 2022 de un nuevo juego para Nintendo Switch, "Leyendas Pokémon: Arceus", en el que los jugadores tendrán que elaborar la primera base de datos de pokémon (Pokédex) de una de las regiones de la serie, Sinnoh, aparecida por primera vez en los juegos parejos de 2006.

Estos títulos han sido completamente rehechos en "Pokémon Diamante Brillante" y "Pokémon Perla Reluciente" y se publicarán a finales de año. El anuncio fue hecho en una de las habituales vídeo-presentaciones de la empresa, que con mimo hizo coincidir su emisión con las 0:00 hora de Japón en un guiño al aniversario.

Las celebraciones de este 25 cumpleaños se han volcado al formato digital con eventos internos en varios juegos de la marca y una serie de actuaciones musicales bajo el proyecto P25 Music, que se prolongarán durante un año y arrancará en las próximas horas con un concierto gratuito del rapero estadounidense Post Malone.

La iniciativa está amadrinada por la cantante Katy Perry, quien se confiesa una ávida aficionada de la franquicia.

"Pokémon ha sido una constante en mi vida, desde jugar a los videojuegos originales en mi Game Boy hasta intercambiar cartas de JCC Pokémon durante el recreo, pasando por aventuras capturando Pokémon en la calle con Pokémon GO", ha dicho la artista, cuya participación sigue siendo un misterio.