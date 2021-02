Observatorio independiente reporta 2.976 muertos por covid-19 en Nicaragua

Entre los fallecidos se encuentran 115 personas del sector salud, desde médicos hasta camilleros, de los cuales hasta ahora el Gobierno nicaragüense no ha brindado reportes. EFE/Carlos Herrera/Archivo

Managua, 27 feb (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó este sábado que al menos 2.976 personas han fallecido en Nicaragua por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia, una cantidad superior a las 173 reportadas por el Gobierno.

Entre los fallecidos se encuentran 115 personas del sector salud, desde médicos hasta camilleros, de los cuales hasta ahora el Gobierno nicaragüense no ha brindado reportes.

El Observatorio, integrado por médicos y voluntarios de toda Nicaragua, también informó de 13.140 casos sospechosos, que no puede dar por confirmados debido a que solamente el Ministerio de Salud tiene acceso a las pruebas PCR en Nicaragua.

Por su parte, el Gobierno había reportado 6.465 casos de covid-19 confirmados hasta el pasado día 23.

Las estadísticas oficiales son rechazadas por el gremio médico de Nicaragua, que insiste en que el Gobierno revele los “datos reales” del impacto de la pandemia.

“Como toda la información sobre esta pandemia, el sigilo sigue siendo la principal característica”, resaltó el Observatorio Ciudadano.

El grupo independiente también demandó a las autoridades divulgar información sobre las vacunas contra la covid-19 que ya están en el país (Sputnik V) y las que estarían por llegar (AstraZeneca), así como del plan de vacunación.

“La población nicaragüense sigue sin tener información veraz sobre cómo, dónde, a quién se elegirá para ser vacunado, ni cuáles son los planes para implementar un plan exitoso de vacunación (…). El pueblo de Nicaragua necesita saber cómo podrá acceder a la vacunación”, subrayó.

Asimismo, el Observatorio anotó que se han presentado 2.719 "irregularidades" alrededor de la pandemia, entre estas “exposición de personas en aglomeraciones y respuestas inadecuadas del Ministerio de Salud”.

El manejo de la pandemia ejecutado por el Gobierno nicaragüense ha sido criticado por expertos locales y organismos internacionales, ya que no establece restricciones, promueve aglomeraciones, aplica mínimas medidas de prevención social, y brinda el mínimo de información.