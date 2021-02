Mario Vaquerizo y Alaska se mojan en la polémica de Victoria Abril

MADRID, 27 (CHANCE)



"Es una maravilla, el trabajo da salud y es muy importante. Somos unos afortunados tenemos salud y trabajo. Hay que tener paciencia en estos tiempos adversos y con precaución" confesaba la pareja nada más salir de actuar en el Teatro Calderón con su función 'La última tourné' que está siendo todo un éxito. Y es que Mario Vaquerizo y Alaska son de esos personajes públicos que no deberían faltarnos nunca, ya que además de ser fáciles de palabra siempre están dispuestos a exponer sus más sinceras opiniones ante una cámara.



En cuanto a la polémica que ha suscitado las terribles declaraciones de Victoria Abril en la rueda de prensa de los Premios Feroz, Mario Vaquerizo ha asegurado que: "Yo estoy a favor de la libertad de expresión, en contra de la santa Inquisición, cada persona puede decir lo que considere. No somos quién los demás para decir si está bien o mal. No sé lo que ha dicho, solo se que es una de mis actrices favoritas. Lo que ha dicho Victoria Abril estará bien dicho si ella lo siente así".



Y es que siempre se han mostrado muy respetuosos con todos los personajes públicos que, además de compartir profesión, son amigos. De hecho, Alaska también ha mostrado su opinión y ha confesado que: "Hay que tener cuidado, ha dicho que es una cosa organizada y que nos están amordazando, hay que se libre".



Mario ha recurrido a su tono bromista para expresarse como a él le gusta, siempre con respeto, pero con ese tono de humor que tanto nos gusta y que forma para de su personalidad: "Cada maricón es un mundo y cada uno puede pensar lo que quiera. Me criaron en la tolerancia. Tenemos educación y la educación es lo que mueve el mundo" y ha lanzado unos comentarios muy positivos para Victoria y Miguel Bosé: "Miguel Bosé es un grande y Victoria Abril es una grande y tienen sus opiniones, son personas valientes que no se autocensuran".