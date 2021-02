María Pombo y Laura Matamoros, sábado de karts

MADRID, 27 (CHANCE)



En este domingo soleado en el centro de España, la influencer Maria Pombo junto con Laura Matamoros y unas amigas han ido a los Karts. Ya sabemos que entre ellas hay una bonita amistad de la que hemos sido testigos en multitud de ocasiones, sobre todo cuando lo exponen públicamente en redes sociales, como es el caso.



Un plan diferente y entretenido, y es que aunque ellas no han querido participar si lo han hecho sus parejas como el caso del marido de Pombo, Pablo Castellano... Lo cierto es que a juzgar por las imágenes vemos que se lo han estado pasando muy bien y que juntos forman uno de los tándem más demandados en el mundo de los influencer.



Lo que está claro es que en tiempos de pandemia, quien no lleva a cabo planes con amigos es porque no quiere, ya que siguiendo todas las medidas de seguridad establecidas por la Covid se pueden hacer la mayoría de cosas que hacíamos antes de que este virus paralizara a todos los ciudadanos.