Manuel Bandera, ajeno a las declaraciones de Victoria Abril, asegura respetar su opinión

MADRID, 27 (CHANCE)



El elenco que forma 'La Última Tourné' es de lo más espectacular que hemos podido ver encima de un escenario: Manuel Bandera, Bibiana Fernández, Alaska, Mario Vaquerizo, Marisol Muriel y Cayetano Fernández... un grupo de actores de lo más profesionales que hemos visto y que están teniendo un éxito merecidísimo por su recorrido encima de las tablas.



A pesar de la pandemia y de todo lo que ha provocado este maldito virus, han estado luchando para seguir adelante con su función y lo cierto es que están recibiendo el calor y cariño de la gente que a pesar de las dificultades de movilidad y de restricciones, están yendo al teatro Calderón para verles... además de que hay que recordar que los teatros son los sitios más seguros que puede haber.



Hemos hablado con Manuel Bandera y nos ha confesado que está como loco por ponerse la vacuna contra la Covid: "Espero que dentro de poco estemos vacunados porque si no esto no se va a terminar nunca". Además, hemos aprovechado para preguntarle por las declaraciones tan polémicas de Victoria Abril y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención que el actor no tuviera ni idea de lo que ha dicho: "No he oído absolutamente nada", pero lo que sí que ha asegurado es que respeta por encima de todo las opiniones de las personas: "Cada uno tiene sus opiniones".