Lady Gaga recupera ilesos a los dos perros que le habían robado

La artista estadounidense, Lady Gaga.EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 26 feb (EFE).- Lady Gaga recuperó este viernes ilesos a los dos bulldogs que le robaron tras un asalto el pasado miércoles en el que el paseador de perros de la estrella recibió un disparo.

La Policía de Los Ángeles escribió en Twitter que una mujer llevó los dos bulldogs robados a una comisaría de la ciudad californiana.

"La mujer encontró a los perros y contactó con el equipo de Lady Gaga para devolverlos", dijeron las autoridades.

Por ahora no se sabe quién es la mujer, pero en primera instancia se ha descartado que formara parte del robo.

Los dos bulldog, llamados Koji y Gustav, estaban en perfectas condiciones y sin heridas.

Pese a que la actriz y cantante los ha recuperado, la Policía continuará investigando lo sucedido en la noche del miércoles, cuando dos personas asaltaron al paseador de perros de la estrella.

En el vídeo difundido por medios estadounidenses se ve cómo dos personas salen de un coche, forcejean con el paseador en las calles de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.), y finalmente le disparan antes de llevarse a los dos bulldogs.

Las autoridades señalaron ya el jueves que la vida del paseador no corría peligro y hoy insistieron en que se está recuperando en un hospital sin mayores problemas.

El paseador llevaba tres bulldogs de Lady Gaga en el momento del robo, pero uno de los tres perros escapó y poco después fue encontrado en la calle sin que se lo hubieran llevado los asaltantes como hicieron con los otros.

Lady Gaga, que se encuentra en estos momentos en Roma rodando la cinta "Gucci" a las órdenes de Ridley Scott, ofreció medio millón de dólares a los ladrones por recuperar a sus perros sin exigir explicaciones a cambio.

El portal especializado en noticias de famosos TMZ comentó el jueves la posibilidad de que los ladrones no supieran que eran de Lady Gaga sino que simplemente buscaran bulldogs franceses, una raza al parecer muy cara y demandada en estos momentos. EFE

