La UE pide la liberación de las 317 alumnas secuestradas en Nigeria

Jangede (Nigeria). EFE/EPA/STR

Bruselas, 27 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) ha pedido la liberación "inmediata y sin condiciones" de las 317 alumnas de una escuela pública del noroeste de Nigeria secuestradas el viernes y ha recalcado que los menores no deben "sufrir las consecuencias de los conflictos".

"La UE pide la liberación inmediata y sin condiciones de todos los rehenes, incluidos los escolares de Kankara secuestrados hace más de una semana, y los cientos de niñas secuestradas en su escuela en Jangebe, estado de Zamfara", declaró en un comunicado el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Resaltó que los menores "no deben sufrir las consecuencias de los conflictos", sino que "deben ser protegidos, pues tienen un papel clave en la construcción de un presente y futuro en el que prevalezca la paz".

Borrell subrayó que el "reciente incremento de secuestros y ataques masivos en el noroeste y centro de Nigeria causa miedo y daña a los más vulnerables entre la población, niños y mujeres".

"La desaparición de alumnos y los ataques contra escuelas se han convertido en el sello distintivo de bandidos, bandas criminales y grupos armados no estatales que operan en la región", afirmó el exministro español.

Agregó que esos grupos "atacan de manera indiscriminada a los jóvenes, los inocentes y los vulnerables mediante el secuestro para obtener rescates, el asesinato, el pillaje y el saqueo, impulsados por motivos financieros y el deseo de sembrar el miedo".

La UE está "preparada" para colaborar con las autoridades nigerianas y otros socios internacionales "para ayudar a proteger a los civiles de semejante terror", manifestó.

Un total de 317 alumnas fueron secuestradas la madrugada del viernes en una escuela pública femenina del noroeste de Nigeria.

El secuestro ocurrió en la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno en la ciudad de Jangebe, en el estado noroccidental de Zamfara, después de que hombres armados atacaran el centro.

El suceso de Zamfara ocurrió nueve días después del secuestro por hombres armados de 28 estudiantes y varios profesores de la Escuela de Ciencias del Gobierno en Kagara, en el occidental estado de Níger, que además estaba custodiada por guardias de seguridad.

El pasado 11 de diciembre, 344 alumnos fueron también secuestrados de una escuela en Kankara, en el estado de Katsina (noroeste), cuya autoría fue reclamada por el grupo yihadista Boko Haram, que hasta entonces se limitaba a atacar en el noreste del país, si bien las autoridades culparon a bandidos.