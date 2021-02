Koepka es el nuevo líder y el mexicano Ancer, décimo, a cuatro golpes

En la imagen el estadounidense Brooks Koepka. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Bradenton (Florida, EE.UU.), 26 feb (EFE).- El estadounidense Brooks Koepka se convirtió este viernes en el nuevo líder provisional del WGC-Workday Championship, del PGA Tour, al completar la segunda vuelta con un registro de 66 golpes (-6) que le permitieron sumar 133 (-11).

Sus compatriotas Billy Horschel y Collin Morikawa junto con el australiano Cameron Smith compartieron el segundo lugar al sumar 134 (-10) después de entregar tarjetas de 67 (-5), 64 (-8) y 66 (-6), respectivamente.

Koepka, de 30 años, que busca su segundo título PGA Tour en el 2021 después de haber ganado el Waste Management Phoenix Open, el pasado 7 de febrero, estuvo perfecto en todo el recorrido hasta que en el último hoyo, el par 4 del 18 cometió un bogey, después de haber logrado siete birdies.

"Me sentí muy confortable con la manera como golpeaba a la pelota y también lo bien que corría tanto en la calle como en el green", comentó Koepka. "Ahora hay que seguir con la misma contundencia durante todo el fin de semana de cara a luchar por el título".

Morikawa se convirtió en el golfista que mejor registro tuvo durante la jornada al firmar tarjeta de 64 golpes después de hacer nueve birdies y cometió un bogey en el para 3 del hoyo 14 que le iba a costar compartir el liderato.

Pero se presenta como aspirante a luchar por el título durante el fin de semana en The Concession Golf Club, de Bradenton (Florida).

Mientras que el mexicano Abraham Ancer es el mejor latinoamericano al entregar tarjeta firmada de 66 golpes (-6) y avanzó 15 puestos para compartir el décimo junto con el surafricano Louis Oosthuizen.

Ancer, que en la primer ronda entregó tarjeta de 71 golpes (-1), esta vez tuvo consistencia en los golpes largos que le permitieron colocarse bien en el green y luego ser agresivo.

El golfista mexicano llegó al par 5 del hoyo 17 con siete birdies y tres bogeys y ahí tuvo su mejor inspiración de la jornada a conseguir un eagle, que le metió dentro del grupo de los favoritos a luchar por el título.

El colombiano Sebastián Muñoz completó el recorrido con el par de 72 golpes y sumar 141 (-3) para ubicarse el vigésimo puesto, que compartió con el chileno Joaquín Niemann y el español Sergio García.

Niemman hizo también el par de 72 golpes, mientras que García entregó tarjeta firmada de 74 (+2).

El español Jon Rahm se hundió al perder 36 puestos en la clasificación provisional después de tener registro de 76 golpes (+6) y sumar 144 (par).

Rahm, segundo en la clasificación mundial, compartió el puesto número 43 con otros cinco golfistas después que hizo cuatro birdies, un doble bogey y seis bogeys, incluidos los últimos cuatro que fueron consecutivos desde el hoyo 14 hasta el 17, en lo que fue uno de los peores recorridos que ha tenido en los últimos torneos del PGA Tour.

El jugador español no tuvo control con sus golpes, tanto largos como el putt en el green y sus posibilidades de luchar por el título ya son escasas.

El mexicano Carlos Ortiz (72, par) sumó 145 (+1) y bajó cinco puestos para quedarse en el 49 que compartió con otros cuatro jugadores.

El español Rafael Cabrera tuvo una ligera mejoría con relación a la primera ronda, pero se ubica de 59 en la clasificación provisional con la suma de 147 golpes (+3).