Jornada 27 de la Ligue 1: previa del encuentro AS Mónaco - Brest

Brest viaja este domingo al Stade Louis Ii para medirse con Mónaco en su vigésimo séptimo asalto de la Ligue 1, el cual dará comienzo a las 13:00.

AS Mónaco llega con ganas a la vigésimo séptima jornada tras ganar a domicilio por un marcador de 2-0 a París S. Germain en el Parque de Los Príncipes, con goles de Sofiane Diop y Guillermo Maripán. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado en 16 de los 26 partidos disputados hasta la fecha y han encajado 37 goles en contra y anotado 54 a favor.

Respecto al equipo visitante, Brest cayó derrotado por 3-2 en el último partido que jugó frente a Olympique Lyon, por lo que espera acabar con su mala racha y encauzar su trayectoria en la competición. Antes de este partido, Brest había ganado en nueve de los 26 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con una cifra de 39 tantos a favor y 47 en contra.

Con respecto al rendimiento como local, AS Mónaco ha logrado un balance de ocho victorias, una derrota y cuatro empates en 13 partidos jugados en su campo, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su feudo, dando esperanzas a los visitantes de conseguir resultados positivos. En las salidas, Brest ha ganado dos veces y ha perdido en ocho ocasiones en sus 13 encuentros que ha jugado hasta ahora, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con AS Mónaco.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Stade Louis Ii, obteniendo como resultado una victoria y una derrota a favor de AS Mónaco. El último partido que jugaron Mónaco y Brest en este torneo tuvo lugar en octubre de 2020 y finalizó con un resultado de 1-0 para los visitantes.

Analizando la tabla clasificatoria de la Ligue 1 podemos ver que los locales se sitúan por delante con una ventaja de 21 puntos con respecto a AS Mónaco. El equipo de Niko Kovac llega al encuentro en cuarta posición y con 52 puntos antes del encuentro. Por su parte, los visitantes se sitúan en duodécima posición con 31 puntos.