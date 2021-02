Irlanda logra en Roma su primera victoria en el Seis Naciones (48-10)

Irlanda se impuso con facilidad este sábado a Italia por 48-10, en Roma, logrando su primera victoria en el Torneo de las Seis Naciones de rugby de 2021 y haciendo sufrir al mismo tiempo a los 'Azzurri' su trigésima derrota consecutiva en la competición.

Tras sus dos derrotas iniciales, contra Gales (21-16) y Francia (15-13), el XV del Trébol anotó seis tries, dos de ellos del tercera línea del Leinster, Will Connors.

En su regreso, tras haberse perdido el partido contra Francia, Johnny Sexton marcó 18 puntos con el pie (seis conversiones y dos penales).

Italia soñó en los primeros minutos con la victoria, cuando el apertura Paolo Garbisi abrió el marcador de penal (minuto 3).

Pero Sexton empataba en el minuto 5 de penal y comenzaba el calvario italiano.

La defensa Azzurra acabó concediendo en el minuto 10 el primer try en su contra, anotado por Garry Ringrose.

Italia quería jugar pero chocaba ante una sólida defensa irlandesa.

En cambio, los Azzurri cedían prácticamente en cada incursión irlandesa en sus 22 metros, como mostraron los tries del fullback Hugo Keenan (31) y del tercera línea Will Connors (36).

El try merecido de Johan Meyer, justo antes del descanso, para Italia, (40+3) no cambiaba gran cosa en el guion del partido.

Italia, muy frágil y castigada por su indisciplina defensiva, con dos tarjetas amarillas en el segundo período, iba a conceder otros tres tries: CJ Stander para el punto de bonificación a poco de la reanudación, Will Connors en su segundo try personal (66) y Keith Earls al final del partido.

En tres partidos, los italianos han encajado ya 139 puntos en el torneo y continúan mostrando sus carencias, con solo doce triunfos en 108 partidos desde su llegada a la competición en 2000, sin lograr una victoria desde 2015.

-- Ficha técnica del partido:

Torneo de las Seis Naciones - Tercera jornada:

En Roma (Stadio Olimpico): Irlanda derrota a Italia por 48-10 (descanso: 27-10)

Árbitro: Mathieu Raynal (FRA)

Los puntos:

Italia: 1 try - Meyer (40+3), 1 conversión - Garbisi (40+4), 1 penal - Garbisi (4)

Irlanda: 6 tries - Ringrose (11), Keenan (31), Connors (36, 66), Stander (43), Earls (80+1), 6 conversiones - Sexton (12, 32, 36, 44, 67, 80+2), 2 penales - Sexton (6, 18)

Exclusiones temporales:

Italia: Zilocchi (60), Bigi (65)

Los equipos

Italia: Trulla - Sperandio (Bellini 41), Brex (Mori 48), Canna, Ioane (Riccioni 60, Ioane 71) - Garbisi, Braley (Palazzani 78) - Meyer, Lamaro, Negri (Mbanda 75) - Sisi, Lazzaroni (Cannone 44) - Riccioni (Zilocchi 44), Bigi (Lucchesi 70), Lovotti (Traore 44, Lovotti 70).

Irlanda: Keenan - Larmour (Earls 41), Ringrose, Henshaw (Burns 71), Lowe - Sexton, Gibson-Park (Casey 63) - Connors, Stander (Conan 63), Beirne - Ryan, Henderson (Baird 63) - Furlong (Porter 47), Kelleher (Herring 63), Kilcoyne (Healy 47)

alu/psr/dr