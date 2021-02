Indígenas de Ecuador piden anular las elecciones y llaman a un paro contra el fraude

Simpatizantes del candidato presidencial indígena Yaku Pérez protestan a los exteriores del Consejo Nacional Electoral, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 27 feb (EFE).- Varias organizaciones indígenas de Ecuador han anunciado este sábado que estudian la posibilidad de exigir la anulación de los comicios generales del pasado 7 de febrero y han convocado a una paralización nacional para rechazar lo que consideran un "fraude electoral" contra su candidato, Yaku Pérez.

Gustavo Tenesaca, portavoz del colectivo que apoya a Pérez, aseguró a Efe que las bases del movimiento indígena en varias provincias del país realizan al momento reuniones para afinar las acciones con las que exigirán que haya una mayor transparencia en el proceso de votaciones.

Según Tenesaca, hay argumentos "para pedir la nulidad y convocar a nuevas elecciones", mientras las organizaciones de base se movilicen para denunciar las irregularidades cometidas durante el proceso de comicios.

La reacción del colectivo obedece a la decisión tomada anoche por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que restringió a sólo 31 actas de escrutinio la revisión de votos que pedía el candidato Pérez a más de 27.000 actas.

"Se burlan de la inteligencia del pueblo" y "no sólo de los indígenas", añadió Tenesaca, quien recordó, además, que cuatro de los cinco vocales que integran el CNE ya fueron destituidos por un juez electoral a principios de año.

Ese proceso, que está bajo apelación en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), se estableció luego de que el CNE no permitió que se inscribiera al magnate bananero Álvaro Noboa.

Sin Noboa en la papeleta y con dieciséis candidatos inscritos, los ecuatorianos votaron en una primera ronda de los comicios presidenciales el pasado 7 de febrero, en la que resultó primero el progresista Andrés Arauz, afín al expresidente Rafael Correa.

Sin embargo, Arauz no tuvo la votación suficiente y tendrá que enfrentarse en una segunda ronda con el candidato que le sigue como mejor votado, sitio que se disputaban el conservador Guillermo Lasso y el indígena Pérez, con una ventaja muy estrecha para el primero de ellos.

Pérez, que en algún momento del escrutinio superó a Lasso, ha reclamado su paso a la segunda vuelta, aunque el CNE ya proclamó al conservador para ir el balotaje y finalmente no dio paso al recuento de votos que pedía el candidato indígena para demostrar el supuesto "fraude".

Tenesaca dijo que son las organizaciones de base en los territorios las que estudian las acciones, y aclaró que no son decisiones de los grupos de dirección formal del movimiento indígena como la Conaie o Ecuarunari.

Son las bases las que han decidido "exigir al CNE que transparente este proceso electoral" y son ellas las que "tomarán las medidas" o acciones para reclamar que "se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano", agregó el portavoz.

Aseguró que las decisiones se tomarán en cada provincia, pero dijo que en algunas zonas andinas ya han habido resoluciones de comunidades para emprender acciones de protesta con el único fin de reclamar "que se transparente el proceso" de votaciones.