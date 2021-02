González Laya: "Expulsar a diplomáticos de Venezuela no ayuda al diálogo"

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, habla hoy con medios de comunicación tras recorrer el Puente Internacional Simón Bolívar, fronterizo con Venezuela, en Cúcuta (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Cúcuta (Colombia), 27 feb (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, consideró hoy que la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante, no ayuda en la labor de diálogo para resolver la crisis política que atraviesa ese país.

"¿Qué duda cabe que romper puentes, cortar diálogos, expulsar a nuestros diplomáticos no ayuda a la labor de diálogo?", expresó la ministra, desde el paso fronterizo terrestre de Cúcuta, que conecta a Colombia y Venezuela.

González Laya, de visita en Colombia, estuvo este sábado, junto a su homóloga colombiana, Claudia Blum, en esta ciudad que es el principal puerto de entrada para las decenas de miles de venezolanos que dejan su país, en un acto que el titular de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, criticó considerando que promovía la crisis migratoria.

"No estoy aquí para criticar a Venezuela ni estoy aquí para dar lecciones a Venezuela, yo estoy aquí para intentar, junto a la comunidad internacional, dar una respuesta a los ciudadanos venezolanos que han decidido abandonar su país y venir a Colombia en búsqueda de una mejor vida", alegó la jefa de la diplomacia española.

González Laya insistió en que la situación política de Venezuela "es un conflicto que tienen que resolver los venezolanos, no lo vamos a resolver la comunidad internacional", pero España apuesta por el diálogo como solución.

"España está comprometida en un apoyo muy claro a la búsqueda de una solución política a la situación en Venezuela y seguiremos, como hemos hecho hasta ahora, apostando por el diálogo, por la discusión, por la conversación como método a la búsqueda de una solución a la crisis política que vive Venezuela", sentenció la ministra, en declaraciones a medios.

EXPULSIÓN EN RESPUESTA A SANCIONES

El Gobierno de Nicolás Maduro le dio este miércoles 72 horas a la embajadora europea, la portuguesa Isabel Brilhante, para abandonar el país, en respuesta a las sanciones aprobadas un día antes por la UE contra 19 funcionarios venezolanos.

La UE no reconoce las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en Venezuela, al considerar que no cumplieron los estándares democráticos.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE ampliaron así la lista -que ya suma 55 funcionarios-, añadiendo, entre otros, a la presidenta y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Maira Alfonzo Izaguirre y Leonardo Enrique Morales Poleo, respectivamente.

Entre los sancionados están también los diputados José Brito y Bernabé Gutiérrez, dos disidentes de la oposición que se apartaron del grupo que lidera Juan Guaidó, que a su vez les acusa de haber sido sobornados por Maduro.

El Ministerio que dirige González Laya ya mostró su apoyo este viernes a la decisión tomada a iniciativa del alto representante de la Unión Europea, el español Josep Borrell, y estimó que si Venezuela persiste en su actitud solo servirá para que se aísle más, por lo que abogan por la negociación y el diálogo.