Fútbol/Primera.- (Previa) El Granada quiere aprovechar la euforia europea ante el Elche

El Betis quiere acercar Europa en el Carranza y el Celta se agarra a Aspas ante el necesitado Valladolid



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Granada tratará de coronar su semana grande con un triunfo este domingo ante el Elche (18.30 horas) que le permita reconducir su rumbo en LaLiga Santander, en una vigésima quinta jornada en la que el Real Betis busca acercarse a Europa en el Ramón de Carranza (16.15 horas) y en la que el RC Celta quiere avanzar en la tabla a costa de un Real Valladolid en descenso (14.00 horas).



En el Nuevo Los Cármenes, los de Diego Martínez tratarán de aprovechar el arreón anímico que ha supuesto esta semana la Europa League, donde han eliminado al Nápoles a pesar del 2-1 en el Diego Armando Maradona. Antes de buscar el pase a cuartos ante el Molde noruego, deberán reaccionar en la competición doméstica.



Y es que el conjunto nazarí no vence en LaLiga desde el 12 de enero, y desde entonces ha enlazado seis jornadas sin ganar con tres empates y tres derrotas, la última de ellas el pasado fin de semana ante el Huesca (3-2). Con todo, es noveno con 30 puntos antes de una jornada en la que no dispondrán de Germán Sánchez, Neyder Lozano, Luis Milla ni Luis Suárez.



Enfrente se topará con un Elche tocado tras la derrota entre semana, en partido aplazado, ante el FC Barcelona (3-0), que acabó con la reacción de la victoria ante el Eibar (1-0) en el debut de Fran Escribá. Los ilicitanos continúan en la penúltima plaza, con las mismas 21 unidades que marcan la permanencia.



Antes, el Real Betis, séptimo (36), visita al Cádiz en busca de una tercera victoria seguida que le permita soñar con Europa. Los de Manuel Pellegrini solo han tropezado dos veces desde el inicio de año, en Copa ante el Athletic Club y hace tres jornadas ante el FC Barcelona, pero han sabido reconducir el rumbo tras superar a Villarreal y Getafe.



Sin el sancionado William Carvalho ni los lesionados Víctor Camarasa, Bartra, Fekir, Borja Iglesias y Dani Martín, los verdiblancos intentarán profundizar la herida del Cádiz, que arrastra seis encuentros sin ganar y que se ha acercado peligrosamente a la zona de quema, cuatro puntos por debajo de sus 25. Álvaro Cervera no podrá contar con Javi Navarro, Luismi Quezada, Akapo ni Augusto Fernández, todos por lesión.



Por último, en Balaídos, el RC Celta (29) tratará de agarrarse a la vuelta de Iago Aspas, ausente en el tropiezo en Mestalla (2-0) por sanción, para tratar de reaccionar en un mal comienzo de año. Los del 'Chacho' Coudet solo han logrado vencer una vez en 2021, hace dos semanas ante el Elche (3-1), y suman tres empates y cinco derrotas, incluida la eliminación copera ante el Ibiza.



Ahora, los gallegos quieren revivir a costa de ahondar en la herida del Real Valladolid, que ha caído a la antepenúltima posición de la tabla después de enlazar siete fechas sin conocer la victoria. El cuadro pucelano combatió en muchas de ellas hasta el final, pero acabó condenado, como el fin de semana pasado ante el Real Madrid (0-1).



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Celta - Real Valladolid. Medié Jiménez (C.Catalán) 14.00.



Cádiz - Real Betis. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16.15.



Granada - Elche. Jaime Latre (C.Aragonés) 18.30.



Villarreal - Atlético. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.