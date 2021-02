Fútbol/Primera.- Previa del Villarreal - Atlético de Madrid

El líder, obligado a reaccionar en La Cerámica



El Atlético busca un triunfo que acabe con sus dudas y le devuelva la renta ante un Villarreal tocado



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid busca este domingo en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga) olvidar el tropiezo ante el Chelsea para centrarse en LaLiga Santander, donde se ha dejado en las últimas semanas su cómoda renta, en un partido ante un Villarreal que quiere dar continuidad a la mejoría experimentada en Europa para reconducir su rumbo en la competición doméstica.



Los cinco puntos que se ha dejado en su doble duelo liguero ante el Levante, con un empate en el Ciutat de València (1-1) en el partido aplazado de la segunda jornada y una derrota tres días después en el Wanda Metropolitano (0-2), han permitido al Real Madrid recortar la sólida ventaja de diez puntos al frente de la tabla que había atesorado el cuadro rojiblanco.



Con solo una victoria en sus últimos cuatro compromisos ligueros, los colchoneros suman ahora 55 unidades, tres de renta sobre los de Zinédine Zidane, aunque con un partido menos. Por primera vez en el curso, el Atlético se muestra vulnerable, unas dudas que volvieron a evidenciarse en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Una chilena de Olivier Giroud en el Arena Nacional de Bucarest, casa improvisada de los atléticos por la imposibilidad de la entrada en España del conjunto inglés, desbarató el planteamiento conservador de los del 'Cholo', que no dispararon ni una sola vez entre los tres palos, y les obliga ahora a reaccionar en Stamford Bridge.



De nuevo, Oblak tuvo que sacar el balón del fondo de las mallas por octavo partido seguido; la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo rojiblanco se ha desinflado en las últimas semanas, en las que ha encajado, en los últimos siete partidos ligueros, más goles (10) que en las 16 jornadas anteriores (6).



El preparador argentino volverá a apostar por una zaga con tres centrales, con Sime Vrsaljko regresando al lateral derecho y Renan Lodi por la izquierda. Arriba, Ángel Correa podría acompañar al indiscutible Luis Suárez, que si ve amarilla se perderá el derbi madrileño de la próxima semana. Los lesionados José María Giménez y Yannick Carrasco serán las únicas ausencias para Simeone.



Enfrente, el Villarreal necesita agarrarse al arreón anímico de la Europa League para remontar en LaLiga. El 2-1 de este jueves en el Estadio de la Cerámica, unido al 0-2 de la ida, ha permitido a los de Unai Emery eliminar al Salzburgo y seguir adelante en la segunda competición continental, donde se verán las caras en octavos con el Dínamo de Kiev.



Sin embargo, el preparador vasco ya ha avisado de que LaLiga es el principal objetivo de la temporada, y ahora necesitan reaccionar. Desde el 8 de enero, cuando venció en Balaídos (0-4), no han vuelto a conseguir una victoria en el campeonato doméstico, con una derrota y cinco empates -el último de ellos el pasado fin de semana ante el Athletic Club (1-1)- en ese periodo; todo ello les ha hecho bajar hasta la sexta posición (37).



Sin embargo, los castellonenses se agarran a sus buenas prestaciones cuando el Atlético visita La Cerámica. De hecho, los rojiblancos no vencen allí desde abril de 2015, cuando un tanto de Fernando Torres les permitió llevarse los tres puntos, y solo en dos ocasiones Simeone ha conseguido ganar en el feudo del 'Submarino Amarillo'.



Sin Mario Gaspar, Vicente Iborra, Alberto Moreno, Francis Coquelin ni Rubén Peña, todos por lesión, Emery deberá decidir si rota para dar descanso a una plantilla que acumula muchos minutos en sus piernas.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VILLARREAL: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Trigueros; Gerard, Moi Gómez y Alcácer.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Hermoso, Lodi; Llorente, Koke, Lemar; Correa y Luis Suárez.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).



--ESTADIO: La Cerámica.



--HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.