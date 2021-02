Fútbol.- Koeman: "La clave ha sido no dejar jugar al Sevilla"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se mostró muy "contento" tras la victoria ante el Sevilla FC (0-2) en la jornada 25 de Liga, antes de afrontar ante los andaluces la vuelta de semifinales de Copa, y dijo que la clave fue "no dejar jugar" a su rival desde el comienzo.



"Es verdad que hemos cambiado el sistema para intentar presionar bien al Sevilla desde el primer minuto hasta el último. No hemos dejado tranquilo al Sevilla con el balón y luego aprovechamos la rapidez de Dembélé y con los pases de Messi. El primer gol ha sido como hemos querido. El equipo estuvo fenomenal en el día de hoy. La clave ha sido no dejar jugar al Sevilla, presionar bien y tener mucha agresividad. Ha sido un partido muy completo", analizó Koeman en rueda de prensa.



Además, el técnico culé dijo que será un factor anímico importante para el futuro, sobre todo para el miércoles. "Claro que nos ayuda para la remontada, queremos hacerlo y siempre es positivo un triunfo. Hemos aguantado durante todo el partido a pesar de los cambios por lesiones y ahora el miércoles será otro partido. Ellos analizarán las cosas a mejorar y nosotros, también. La ambición que ha demostrado el equipo es lo primero que tenemos que repetir. Si hacemos esto sí habrá posibilidades de pasar la eliminatoria", afirmó.



"No quiero dar más importancia al partido del miércoles, cada partido, como el de hoy que ha sido muy importante, el Barça tiene que ganar, luchando siempre y estar arriba. El miércoles será diferente, pero nosotros intentaremos seguir en todas las competiciones hasta que podamos", indicó el técnico neerlandés.



"Ha sido un partido muy completo ante un gran rival. Creo que el dominio con balón fue nuestro y el juego de posición y los huecos entre líneas... Y también es importante no encajar, nuestra defensa defiende bien y su actitud es buena. En general, de todo el equipo es buena porque ha ayudado mucho desde arriba", indicó Koeman.



En cuanto a los lesionados Pedri y Araujo, que tuvieron que ser sustituidos, el entrenador del Barça pidió prudencia porque "hay que esperar". "Pero hemos hecho cambios y el equipo ha dado la cara. La plantilla responde sí hay problemas de lesiones".



Y por último fue preguntado si ha castigado a Griezmann por no haber jugado este sábado en el Pizjuán. "No es ningún mensaje para Griezmann, hemos decidido cambiar el sistema y para tener profundidad decidimos Dembélé. Luego con el cambio necesitábamos al lado de Messi a alguien rápido. No es ningún castigo para él, había que cambiar el sistema y buscar lo mejor para el equipo", sentenció.