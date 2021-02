Fútbol.- Emery: "El Atlético tiene pocas debilidades, o ninguna si no las provocas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este domingo en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas), tiene "pocas debilidades" o incluso "ninguna si no las provocas", y que no cambiará su "dinámica" a pesar de la derrota ante el Chelsea, y ha asegurado que le da "confianza" que el equipo siga siendo consciente de que LaLiga Santander es "lo primero".



"Debilidades tiene pocas, o ninguna si no las provocas. Tenemos que encontrar soluciones defensivas y ofensivas a los pocos espacios que ofrecen al rival y a las contundencias que utilizan en zonas del campo a nivel de presión, de contacto y de repliegue. Cuando puedas tener opciones, tienen un gran portero. Tenemos varias barreras que romper mañana, pero veo al equipo bien, nunca ha bajado el nivel de implicación y de concentración de saber que LaLiga es lo primero y la Europa League lo segundo. Eso me da confianza. Tenemos un reto mayúsculo y bonito, difícil, pero alcanzable", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, el técnico del conjunto castellonense recordó que el cuadro de Diego Pablo Simeone "pierde muy poco" y que supone "un reto muy bonito" para reencontrar su juego. "Lo que el Atlético de Madrid transmite es mucha seguridad a nivel defensivo, se le crean muy pocas ocasiones. Además, tiene una capacidad ofensiva que con Suárez ha mejorado mucho; es un 'killer' y dentro del área va a puerta", manifestó.



"Es verdad que está utilizando diferentes sistemas y futbolistas y tiene muchas posibilidades de rotaciones con rendimiento. La clave va a ser controlar el partido como nosotros queremos ante un rival que nos va a presionar, que nos va exigir que nos movamos bien; a partir de ahí, ante lo poco que conceden, debemos encontrar acierto y agresividad para ganar cosas en su área. Debemos ser eficaces", indicó.



Así, tratará de poner "el mejor once posible", recordando que su dinámica "no cambia" a pesar de cambiar de competición. "Mañana nos van a exigir otra cosa. ¿Qué equipo es mejor? El Atlético de Madrid. Va a ser agresivo. La evolución del Atlético de Madrid siempre ha ido desde una solidez defensiva buscando ser ofensivo y teniendo argumentos para dominar al rival. Tiene un banquillo potente y poderoso para buscar otra dinámica de juego. Por eso va líder", expresó.



Además, Emery no cree que le vaya a afectar su derrota en 'Champions' en Bucarest. "Que vengan de una derrota contra el Chelsea no cambia la dinámica que quieren seguir manteniendo, que es ser muy rigurosos defensivamente y buscar ganar con todo su argumento ofensivo. Nosotros tampoco vamos a variar mucho la idea de juego, aunque siempre adaptándonos al Atlético intentando imponer nuestro juego", subrayó.



En otro orden de cosas, el preparador vasco apeló a aparcar la euforia por la clasificación para octavos de la Europa League tras superar al Salzburgo. "La prioridad la seguimos marcando con LaLiga, que es la que nos da la regularidad y el primer objetivo. Venimos de una eliminatoria de Europa League muy emocionante y bonita, en la que hemos podido pasar y estar en octavos. Nos viene el Dínamo de Kiev y a partir de ahí, aparcamos. Esa competición nos ilusiona y nos puede dar un lugar en Europa, pero LaLiga es donde están los principales objetivos", manifestó.



"Nos encontramos con un Dínamo de Kiev parecido al Salzburgo; viene de 'Champions', es un equipo con solera, con historia. Lucescu es un referente para muchos entrenadores; lo conozco, es un buen entrenador y un buen tipo. Es un rival difícil, pero que, al igual que el Salzburgo, desde la exigencia, va a ofrecer una eliminatoria bonita. El viaje es largo, hará algo de frío (...) Para los equipos del Este, la Europa League es muy importante, me lo recordó el propio Lucescu en una reunión de entrenadores de la UEFA", concluyó.