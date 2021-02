Fútbol.- El Schalke niega una "revuelta" de sus jugadores contra el entrenador, Christian Gross

GELSENKIRCHEN (ALEMANIA), 27 (dpa/EP)



Un portavoz del Schalke 04 ha desmentido este sábado las informaciones de diversos medios de comunicación según las cuales varios jugadores veteranos habrían pedido la sustitución de Christian Gross, entrenador del colista de la Bundesliga, tras la derrota por 4-0 frente al Borussia Dortmund.



El malestar en el club llegaba el día antes del partido contra el Stuttgart, correspondiente a la vigésima tercera jornada de la Bundesliga. Las cadenas de televisión Sky y Sport1 y los periódicos del grupo Funke afirmaron el viernes que los jugadores no estaban satisfechos con Gross y que exigieron su sustitución al director deportivo, Jochen Schneider, quien rechazó la petición. Schneider tiene previsto dejar el club al final de la temporada.



"Desmentimos la información. Ningún jugador se dirigió a Jochen Schneider con esa petición", dijo un portavoz del equipo en declaraciones a dpa. Inicialmente, el club calificó de "especulaciones" las informaciones. "No vamos a decir nada sobre ellas", había dicho el portavoz.



Sin embargo, el diario sensacionalista 'Bild' nombra en su edición de este sábado a Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar y Shkodran Mustafi, todos ellos fichados en el mercado de invierno, como los supuestos rebeldes.



Sus compañeros tampoco tuvieron éxito en competición con los predecesores de Gross, David Wagner, Manuel Baum y Huub Stevens. Gross, suizo de 66 años, es ya el cuarto entrenador del Schalke esta temporada.



De hecho, la polémica corría a nivel interno dentro del club en los últimos días, ante la amenaza del descenso en la Bundesliga y la dura derrota en el derbi del Ruhr. "Que había frustración, especialmente después de la derrota en el derbi, está muy claro. Que esto también incluye discusiones abiertas y una reevaluación de la situación actual, no lo ocultamos", explicó el portavoz del club. "Sin embargo, no ha habido nada parecido a una 'revuelta' o 'revolución'", argumentó.



Desde hace meses, el estado de ánimo y la situación deportiva del club son catastróficos. Desde principios de 2020, el Schalke solo ha ganado dos partidos de la Bundesliga. Afronta la jornada de este fin de semana como último con nueve puntos en 22 partidos.



Gross había trabajado con Schneider en el Stuttgart y fue fichado a finales de 2020 para conseguir la permanencia. Lo condujo a su única victoria de la temporada, pero solo ha sumado cinco puntos en nueve partidos, manteniéndose en la última posición de la tabla, a nueve puntos de los puestos que le evitarían el descenso.



Además, las quejas ya trascienden otros ámbitos aparte de los resultados. Según algunos medios, los jugadores se quejan del curso de los entrenamientos. Desde hace varios meses, se lesionan repetidamente.



Junto al permanentemente lesionado Huntelaar, que acudió como revulsivo para mantenerse en la primera división, faltarán en Stuttgart los dos porteros, Ralf Fährmann y Frederik Rönnow, así como Mark Uth, Matija Nastasic, Salif Sané, Goncalo Paciencia y Steven Skrzybski.



Los jugadores también se habrían quejado de que Gross confundía repetidamente a los jugadores, se dirigía a ellos con nombres erróneos o en idiomas equivocados.