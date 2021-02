España.- El PSOE pide al PP "renunciar a los vetos" para renovar el CGPJ

27/02/2021 El secretario Ejecutivo de Coordinación Territorial, Relaciones PSOE Gobierno y presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Santos Cerdán. POLITICA PSOE



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El secretario ejecutivo de Coordinación Territorial, Relaciones PSOE Gobierno y presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Santos Cerdán, ha asegurado que su partido "no va a abandonar la senda del diálogo" para renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha pedido al PP que "recapaciten y renuncien a los vetos".



"Ni una semana le ha durado al PP las ganas de arrimar el hombro y de trabajar por los españoles. Nos sentimos defraudados, pero nosotros no vamos a abandonar la senda del diálogo y el acuerdo porque el bien común está por encima de los intereses partidistas", ha señalado Cerdán en declaraciones difundidas por el PSOE.



Cerdán ha señalado que después de dos años de bloqueo, parecía que el partido que lidera Pablo Casado se avenía a cumplir con "su obligación constitucional de renovar los órganos clave para el funcionamiento del Estado de Derecho" y parecía que el espíritu del acuerdo se iba a imponer tras lograr la renovación del consejo de RTVE.



"Sin embargo enredados en los vetos han sido incapaces de poner por delante los intereses de la ciudadanía en lugar de los de su propio partido", ha criticado.



Por ello ha pedido al principal partido de la oposición "que recapaciten, que "aún están a tiempo", especialmente en estos momentos de pandemia, ya que los vetos "debilitan la democracia y erosionan las instituciones", según Cerdán.



El socialista ha criticado que el principal partido de la oposición, al "que se le presuponía responsabilidad" durante la crisis causada por el coronavirus, ha dejado "mucho que desear", señalando que "no estuvieron a la altura" al votar en contra de la extensión del estado de alarma, de los Presupuestos Generales del Estado o del decreto de los fondos europeos.



Cerdán ha asegurado que actualmente el país vive momentos difíciles con la pandemia y ha criticado que parece que a "algunos" se les olvida que España es "un gran país que si de algo sabe es de reponerse ante la adversidad".



CASI UN AÑO DEL PRIMER ESTADO DE ALARMA



Cuando casi se cumple un año del primer estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus, Cerdán ha destacado el esfuerzo y voluntad de superación que ha puesto a prueba a España como país. "Un año después los ciudadanos que han sido en su inmensa mayoría responsables están agotados, pero el cansancio no puede hacernos perder la esperanza porque el esfuerzo no ha sido en vano", ha recalcado.



Cerdán ha animado a "mirar al futuro", ya que es "hora de reconstruir el país", y ha destacado que el Gobierno ha movilizado el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) para hacer frente a la pandemia con medidas que, si no se hubiesen puesto en marcha, "la economía hubiese caído un 25% y se habrían destruido más de tres millones de empleos".



Esta misma semana, Sánchez ha anunciado un paquete de 11.000 millones para empresas, pymes y autónomos centrados en los sectores del turismo, la hostelería y la restauración, gravemente afectados por el impacto de la pandemia. "La recuperación se vislumbra en el horizonte" ha asegurado Cerdán.



Ha señalado que es necesario seguir trabajando restañar las heridas que ha dejado la pandemia a nivel sanitario, económico y social, para lo que considera "esencial" la unidad, el acuerdo y el consenso.