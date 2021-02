España.- El PP señala a la coalición PSOE-Podemos como la verdadera "anormalidad democrática"

19/01/2021 El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del partido tras el Comité de Dirección, en Madrid (España), a 19 de enero de 2021. Egea ha utilizado la rueda de prensa para presentar una proposición de Ley para reducir al 0% los impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. POLITICA EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press



El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegura que "todas las anormalidades democráticas" que se están viviendo en España se reducen a una, la coalición PSOE-Podemos, y ha apuntado que el partido que lidera Pablo Iglesias es "una amenaza para la convivencia de los españoles".



"El único responsable del daño que Podemos está infringiendo a la democracia española es Pedro Sánchez", ha señalado García Egea durante la inauguración del XIII Congreso del PP de Mallorca este sábado.



Y es que, en su opinión, mientras Iglesias "amenaza a periodistas, señala a jueces y ataca a la Corona", Sánchez calla. "Los silencios de Sánchez son mucho más graves que las palabras de Iglesias", ha criticado García Egea.



Sobre Podemos, el secretario general de los populares ha denunciado que "un partido en el Gobierno alienta disturbios, ataca a la Policía y defiende a los violentos, la democracia tiene una anormalidad".



"En política no vale todo. Sánchez siempre pone su interés personal por encima del interés general de los españoles", ha criticado, para añadir a continuación que "la pandemia no es culpa de Sánchez, pero el caos que vive España sí"



VE EL PLAN PARA TURISMO Y HOSTELERÍA "RAQUÍTICO E INSUFICIENTE"



Durante su intervención, García Egea ha alertado de que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus avanza "imparable ante la pasividad del Gobierno", criticando del triunfalismo y propaganda del Ejecutivo Sánchez.



En este sentido, el secretario general del PP ha criticado que el plan anunciado por Sánchez esta semana es "raquítico e insuficiente", ya que las ayudas anunciadas son "calderilla para el drama del turismo balear" y pide para el sector un auténtico plan con ayudas directas, gran dotación y bajadas de impuestos



EL PP SEGUIRÁ PIDIENDO RESPONSABILIDADES SOBRE LOS ABUSOS A MENORES



Además, en su discurso el popular ha recordado la negativa de la presidenta de Baleares Francina Armengol y Podemos "a investigar los abusos a menores, un escándalo político mayúsculo". "El PP no va a cesar en la exigencia de responsabilidades", ha subrayado.



En este sentido, ha criticado cómo "el feminismo de pancarta de Armengol y de Irene Montero se olvida a las menores tuteladas en Baleares, pero no de salir a manifestarse el próximo 8-M, a pesar de la situación sanitaria".



INICIO DE LA RENOVACIÓN EN MALLORCA



García Egea ha participado este sábado en la apertura del congreso de Mallorca, en el que Llorenç Galmés ha presentado su candidatura para presidir la Junta Insular, y ha celebrado que "el PP inicie su renovación en Palma y Mallorca para devolver Baleares al lugar que merece".



Según García Egea, "hoy se elige algo más que dos presidentes. El PP de Baleares ha decidido, con la convocatoria de los congresos de Palma y Mallorca, caminar por una senda ganadora" y "mirar al futuro con el objetivo de recuperar las instituciones para el PP y los ciudadanos que necesitan que las prioridades cambien y Baleares vuelva a ser lo que era".



En esta línea, ha agradecido al presidente del PP de Baleares, Gabriel Company, "su apoyo y ayuda siempre, así como su excelente trabajo, como en esta ocasión, cuando ha sido capaz de unir en una única candidatura el proyecto del PP de Mallorca y hacer los mismo con el proyecto del PP de Palma".



Así, ha celebrado la incorporación de un perfil técnico como el de Jaime Martínez al PP de Palma, haciendo hincapié en que se trata de "una persona no solo reconocida por su actividad política, si no también en su profesión". "Estoy seguro que serás el próximo alcalde de Palma", ha aseverado.



Mientras, del candidato a presidir la Junta Insular de Mallorca, Llorenç Galmés, García Egea ha destacado que "se trata de una persona que forma parte de ese colectivo de jóvenes sobradamente preparados y con experiencia en gestión. Gente que solo necesita una oportunidad para demostrar de que son capaces y que son el claro ejemplo de que es posible representar al PP desde la juventud y la buena gestión".



EL PP INICIA UNA NUEVA ETAPA



Con el inicio de los congresos de renovación del PP en Palma y en Mallorca, la formación "inicia una nueva etapa" en la que "toca mirar al futuro para recuperar las instituciones para la gente", ha dicho el secretario general del PP.



"Cuando estamos unidos y salimos a gobernar, el PP gobierna y la gente lo agradece", ha asegurado García Egea, quien ha defendido que "en esta nueva etapa no sobra nadie, lo que se necesita es unión por parte de todos porque será así como este partido volverá a ser la primera fuerza política que recuperará las instituciones, lo que ante la triple crisis que avanza imparable se hace especialmente necesario porque debe ser combatida con las recetas del PP".