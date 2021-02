El presidente de Armenia mantiene al jefe del Estado Mayor del Ejército

Armen Sarkissian. EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE/Archivo

Tiflis, 27 feb (EFE).- El presidente de Armenia, Armén Sarkisián, se negó a firmar el decreto que liberaría de su cargo al jefe del Estado Mayor del Ejército armenio, Onik Gasparián, destitución exigida por el primer ministro Nikol Pashinián en su pugna con las Fuerzas Armadas del país.

"El presidente de Armenia, en el marco de sus poderes constitucionales, devolvió el proyecto de decreto con las objeciones", informó el servicio de prensa de la Presidencia, citado por el portal informativo armenio News.am.

Pashinián exigió la destitución del Gasparián después de que este criticara sus declaraciones sobre la efectividad de los misiles rusos Iskander presuntamente utilizados durante el conflicto de Nagorno Karabaj.

Según la Presidencia, "el proyecto de decreto fue estudiado por juristas y expertos, tras lo cual se tomó la decisión de que contradice la Constitución".

"Subrayamos nuevamente que el presidente no defiende a ninguna fuerza política y toma las decisiones exclusivamente en base a los intereses del Estado y la nación", añadió la Presidencia, al indicar que "las Fuerzas Armadas deben mantener la neutralidad en cuestiones políticas".

Según el mandatario, la situación creada en Armenia "no tiene precedentes" y exige "soluciones sistémicas y amplias", que no pasan por "cambios frecuentes" de altos funcionarios del país.

Sarkisián sostuvo este viernes consultas con representantes del Gobierno, la oposición y el Ejército de Armenia, los dos últimos enfrentados con Pashinián, en un intento de apaciguar la nueva escalada de la grave crisis política que vive el país desde su reciente derrota ante Azarbaiyán en la guerra de Nagorno Karabaj.

El mandatario de 67 años se reunió durante una jornada maratoniana con los líderes de los partidos parlamentarios, el presidente del Legislativo, delegados de la oposición, así como con el jefe del Estado Mayor del Ejército armenio, cuya destitución exigía Pashinián.

El futuro del jefe del Estado Mayor, Onik Gasparián, fue el tema principal del encuentro del líder armenio con la oposición, que apoya al general en su pulso con el primer ministro, después de que la cúpula militar exigiese la dimisión del Gobierno, algo que el jefe del Ejecutivo calificó de "intento de golpe militar".

El conflicto entre Pashinián y los militares, que hasta ahora apoyaban al primer ministro, estalló después de que el primer ministro criticara abiertamente las supuestas deficiencias de los misiles de fabricación rusa Iskander durante la guerra.

El vicejefe del Estado Mayor armenio, Tigrán Jachatrián, criticó al primer ministro al calificar de "poco seria" su declaración, opinión por la que el militar fue cesado de inmediato.

Jachatrián no fue el único en expresar su sorpresa por las palabras del jefe del Ejecutivo armenio, ya que tanto Rusia como Azerbaiyán afirmaron que no tienen información acerca del uso de los misiles Iskander en la guerra de Karabaj.

Pese a los esfuerzos mediadores de Sarkisián, la oposición armenia continúa su protesta indefinida en Ereván para exigir la dimisión del primer ministro, exigencia que podría verse atizada con este espaldarazo a las Fuerzas Armadas de Armenia.