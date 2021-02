El presidente argentino pide que no haya manifestaciones en la apertura del Congreso

En la imagen, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 27 feb (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió este sábado que no se produzcan las manifestaciones convocadas en favor del Gobierno para el próximo lunes, día en que se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso del mandatario.

"Agradezco a todas las organizaciones políticas y sociales que han convocado a acompañarme el lunes próximo en ocasión del discurso que daré para dar apertura a las sesiones ordinarias del Congreso Nacional", publicó Fernández en su perfil de Twitter, en el que luego escribió otros mensajes que solicitan a los manifestantes que sigan el discurso "en forma remota".

También expresó su "sincera gratitud" a quienes tenían la intención de concentrarse para mostrar apoyo, aunque destacó el peligro que todavía representa la pandemia de coronavirus.

"Con mi sincera gratitud antes que nada, les pido que sigamos dando el ejemplo y que esta vez cada uno siga mi mensaje en forma remota. Desde sus casas o desde sus lugares de trabajo. La pandemia aún nos ataca. Nosotros cuidemos al prójimo aunque otros no lo hagan", escribió.

Aseguró en mensajes posteriores que "ya habrá tiempo de llenar las plazas", aunque ahora llamó a "extremar los cuidados" mientras el Gobierno lleva adelante "el operativo de vacunación más grande" de la historia argentina.

"Los argentinos y las argentinas hemos hecho sacrificios en este año de pandemia. Es ese enorme esfuerzo el que me da la energía y el mandato para seguir poniendo al Estado en el lugar del que nunca debieron haberlo sacado: el de impulsor de la recuperación de nuestro país", agregó.

Hoy hay convocada una marcha ciudadana, con impulso de la oposición, contra la gestión del Gobierno respecto a la vacunación contra el coronavirus, tras el escándalo que se destapó al conocerse que se habían vacunado con privilegios diversas figuras cercanas al poder.

Tras conocerse la polémica se produjo la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, y la asunción en su lugar de la que fuera Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.