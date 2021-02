El peruano Oddie renunció a una vida normal por regresar a League of Legends

Fotografía cedida hoy por Riot Games donde se observa al gamer peruano Sebastián 'Oddie' Niño, durante su paso por Isurus en la Liga Latinoamérica de League of Legends. EFE/Riot Games/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 27 feb (EFE).- Seis meses bastaron para que el peruano Sebastián 'Oddie' Niño renunciara a llevar una "vida normal" lejos del ambiente competitivo de League of Legends y decidiera salir del retiro para continuar con su reinado como el mejor jungla latino.

Durante su retiro en Perú, el jugador de 23 años intentó retomar su vida previa a su relación con League of Legends, aprendió a manejar un automóvil y a cocinar y se volvió a inscribir a la carrera de odontología.

También se desintoxicó de la rutina de concentrarse por al menos tres meses seguidos en una 'gaming house' en Ciudad de México lejos de su familia, en donde los días transcurren con entrenamientos de ocho horas y sólo un día de descanso, una disciplina que describió como "cansada".

En enero, a cinco meses de iniciar su retiro, el equipo Arctic Gaming le ofreció formar parte de su cuerpo técnico en la liga mexicana. Duró menos de un mes como coach porque ahí renació su amor por competir en League of Legends.

"Tuve el descanso necesario del juego y otro factor que me hizo volver fue reencantarme con mi trabajo con un equipo de la LVP México. Ver cómo los jugadores entrenan y se esfuerzan día tras día me hizo sentir ganas de volver a jugar", explicó este sábado a Efe.

Aunque quiso, Oddie no pudo alejarse del competitivo de League of Legends. Desde su salida, la mayoría de los equipos de la Liga Latinoamérica lo contactaron para que fuera su refuerzo estelar en el Apertura 2021.

La única propuesta que le atrajo fue la del campeón Rainbow7, que tuvo un inicio complicado en el torneo y dio de baja por indisciplina a su jungla, el uruguayo Sebastián 'Xhyperz' de León.

Su retorno estuvo acompañado por la polémica. En 2020, Oddie perteneció a Isurus, equipo con el que acordó terminar de forma anticipada su contrato para colgar el mouse y el teclado.

A algunos aficionados del tiburón argentino les sorprendió ver de vuelta a Oddie en la Liga Latinoamérica, consideraron su retorno como una traición a Isurus.

"No siento que le hice algo malo a Isurus, ya que la puerta estaba abierta para volver, pero me llamó más la atención la propuesta y roster de Rainbow7 para el Apertura 2021", reveló Oddie.

Desde el arribo del jungla peruano, Rainbow7, que sufrió la baja de tres jugadores titulares del equipo campeón, mejoró en su desempeño.

Oddie confesó que su aporte a Rainbow7 ha sido liderazgo, orden y profesionalismo, pero a su parecer aún restan aspectos por mejorar, sobre todo en la comunicación con el surcoreano Jeon 'Rey' Ji-won, quien obligó a la plantilla a hablar en inglés.

"Debemos reforzar la comunicación interna ya que hablar en inglés y en español es algo que nos ha estado complicando como equipo. No obstante, estamos trabajando para mejorar este tema", finalizó.