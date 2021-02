El partido islamista Ennahda reune decenas de miles de personas en Tunez

EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Túnez, 27 feb (EFE).- Decenas de miles de simpatizantes del partido islamista Ennahda, principal fuerza parlamentaria y socio del Gobierno tunecino, salieron hoy a las calles de la capital en una demostración de fuerza para apoyar al primer ministro, HichemMechichi, enfrentado al presidente del pais, Kais Saied .

Pese a las medidas preventivas contra la covid-19, que prohiben las manifestaciones públicas y los desplazamientos entre regiones, cientos de ciudadanos llegaron desde diferentes puntos del territorio gracias a los autobuses fletados por el partido bajo el lema "Unidad nacional contra la corrupción y el fascismo".

"Estamos aquí para enviar un mensaje a los anarquistas: queremos dignidad y libertad, que Túnez viva en paz. No queremos volver a donde estábamos. A aquellos que llaman a la injusticia, al golpe de Estado y a la destrucción, estamos aquí para decirles que no", declaró Mahmoud Ghazoani, un vecino llegado desde Tataouine, situada a 600 kilómetros al sur de Túnez.

Según los últimos sondeos sobre la intención de voto, el Partido Desturiano Libre (PDL), formado por los nostálgicos del antiguo régimen del general Ben Ali, estaría a la cabeza con el 36%, veinte puntos por delante de Ennahda, su mayor adversario ideológico.

En primera línea del escenario, instalado para la ocasión en la avenida Mohamed V, una de las principales arterias de la capital, participaron una decena de diputados y figuras del partido como Ali Larayedh, fundador del movimiento en la década de los ochenta y ex primer ministro.

"Otro Túnez es posible si se respeta la constitución, la democracia, la ley y el trabajo. Si nos respetamos mutuamente. Podemos ser competencia pero no matarnos entre nosotros", declaró el político a Efe, en referencia a la crisis constitucional que vive el país desde hace varias semanas.

El pasado 26 de enero, el jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, obtuvo una amplia mayoría parlamentaria para proceder al cambio de once de las 25 carteras- entre ellas la de Interior, Justicia y Sanidad- pero que el presidente de la República, Kais Saied, lo rechaza al considerar que no fue consultado previamente y que cinco de los nuevos ministros estarían implicados en casos de corrupción y conflicto de intereses.

La única institución competente para poner fin a este conflicto es el Tribunal Constituciona l- pendiente de creación desde 2015- y que forma parte de las "verdaderas" prioridades de la ciudadanía, recordó la diputada y miembro del consejo de la Shura (máximo órgano directivo del partido), Farida Laabidi.

El líder histórico de la formación y actual presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, se dio un baño de masas que contrarresta con la falta de apoyos que recibe en la asamblea, que prepara actualmente un segundo intento de moción de censura liderado por varios partidos de la oposición.

"Nacionalistas, islamistas, demócratas y comunistas, nos reunimos durante la dictadura y debemos unirnos de nuevo", declaró Ghannouchi ante la multitud.

Los comicios legislativos de octubre de 2019 dieron como resultado un parlamento fragmentado en una decena de partidos y una veintena de independientes. El partido islamista Ennahda, que cuenta con 52 de los 217 escaños del Parlamento, ha sido pieza clave en las negociaciones para formar gobierno - el tercero en poco más de un año- y se ha convertido en el principal apoyo del Ejecutivo.