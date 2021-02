El Leipzig remonta al Gladbach y mantiene abierta la Bundesliga

EFE/EPA/FILIP SINGER .

Berlín, 27 feb (EFE).- El RB Leipzig se impuso hoy por 3-2 al Borussia Mömchengladbach, gracias a una gran remontada en la segunda parte y a un gol agónico de Alexander Sorloth, lo que lo mantiene solo dos puntos por debajo del Bayern y en medio de la lucha por el título de la Bundesliga.

El Leipzig tenía la pelota, el primer tiempo lo terminó con un 65 por ciento de posesión, y la tenía en la mitad contraria ante un Gladbach bastante replegado que, sin embargo, cuando se decidió a atacar dio muestras de una gran efectividad.

Mientras que el Leipzig tenía dificultades para generar ocasiones claras de gol -la única en la primera parte fue un remate a las nubes de Marcel Sabitzer en el minuto 33 a centro de Dani Olmo- el Gladbach generó al menos tres de las que aprovechó dos.

La primera, en el minuto 5, fue un penalti que se generó por un empujó de Dayot Upamecano a Breel Embolo dentro del área. Jonas Hoffmann asumió el cobro y marcó con un remate no demasiado preciso que se metió por debajo de la mano del meta Peter Gulacsi.

El segundo ataque del Gladbach, en el minuto 19, trajo el segundo gol. Hoffmann abrió a la derecha para Valentino Lazaro que lanzó un centro a la cabeza de Embolo. El remate de Embolo pegó en el hombro de Marcus Thuram antes de irse al fondo de la red.

En el 40, Hoffmann estuvo cerca del tercero con un remate dentro del área tras interceptar un mal pase de Mukiele.

Cuando los equipos se fueron al descanso el Leipzig estaba por delante en todas las estadísticas. Tenía más posesión, más disparos a puerta, casi doblaba en pases realizados al Gladbach y había recorrido más kilómetros pero estaba por debajo en el marcador.

Ni siquiera podía decirse que el Gladbach hubiera aprovechado el planteamiento ofensivo del Leipzig para explotar el contragolpe pues los goles no llegaron en típicas jugadas de contragolpe.

En la segunda parte entró Sorloth por Sabitzer. El dominio del Leipzig no solo continuó, sino que se hizo más claro y el Gladbach no llegó a rematar una sola vez a puerta.

En el 51 llegó el primera aviso con un gol que fue anulado por el VAR por mano de Yussuf Poulsen. En el 56 llegó el descuento, con gol de Christopher Nkunku que remató desde corta distancia a centro de Marcel Halstenbberg. El penúltimo pase, abriendo juego para Halstenberg, había sido de Dani Olmo.

El empate llegó en el 66 con un remate e Poulsen desde la media luna que pegó en el poste antes de irse al fondo de la red.

Los remates a puerta aumentaron, el Gladbach intentó, sin demasiado éxito, alejar el juego de su portería. Y en el descuento, en el 93, llegó el gol de la victoria con un remate de cabeza de Sorloth que no estuvo exento de polémica por posible falta previa contra Lazaro.