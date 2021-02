El duque de Cambridge anima a la gente a vacunarse

Los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y su esposa Catalina. EFE/ Peter Powell/Archivo

Londres, 27 feb (EFE).- El duque de Cambridge, nieto de la reina Isabel II, animó este sábado a la población británica a vacunarse contra la covid-19, y se refirió a "los rumores y la desinformación" que hay en las redes sociales acerca de las vacunas.

El duque hizo estos comentarios después de que las autoridades sanitarias hayan admitido que existe la reticencia de algunos sectores de la población, sobre todo de minorías étnicas, a vacunarse.

No obstante, más de 19 millones de personas han recibido la primera de las dos dosis del preparado en el Reino Unido.

En una conversación virtual con dos mujeres que están entre los grupos más vulnerables, el príncipe Guillermo habló sobre la desinformación y también de la importancia de que los jóvenes acepten la vacuna cuando les llegue el turno.

El nieto de Isabel II, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, habló el pasado martes con Shivali Modha, diabética del tipo 2, y Fiona Doyle, asmática, cuando esperaban recibir la vacuna y tras dudar sobre si vacunarse o no, según la conversación divulgada este sábado por los medios.

"Catalina (duquesa de Cambridge) y yo no somos para nada expertos médicos pero si sirve de consuelo, nosotros apoyamos totalmente las vacunaciones. Es realmente importante", les dijo Guillermo.

El príncipe pidió continuar con este programa de inmunización "para que las generaciones más jóvenes también sientan que es realmente importante que ellos tengan" la vacuna.

"Es fantástico que tú, Shivali, te hayas tomado el tiempo para decidirlo" porque "las redes sociales están a veces inundadas de rumores y desinformación, así que tenemos que ser un poco cuidadosos a quién creemos y de dónde sacamos la información", agregó.

"Especialmente aquellos que son clínicamente vulnerables, es importante que se vacunen", insistió.

La reina Isabel II asimismo animó recientemente a la gente a vacunarse y pensar en los demás, según manifestó en una conversación virtual con sanitarios británicos.

La monarca, de 94 años, y su esposo, el duque de Edimburgo, de 99, fueron vacunados el pasado enero en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres.

La Sanidad británica ya está ofreciendo la vacuna a los mayores de 60 años y el Gobierno se ha marcado como objetivo vacunar a todos los mayores de 50 años para el próximo 15 de abril y a toda la población adulta para finales de julio.