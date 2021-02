El 66% de los españoles incluye vegetales en su dieta al menos 4 veces por semana

MADRID, 27 (CHANCE)



En tiempos de pandemia, comer de manera equilibrada y saludable es una preocupación fundamental como parte del cuidado de nuestra salud. La alimentación basada en vegetales se presenta como una alternativa cada vez más atractiva para los españoles, dado que son bien conocidos los beneficios de aumentar la presencia de frutas y verduras en nuestra dieta. Según el estudio 'Radiografía de la alimentación vegetal' de Bonduelle, el 66% de los españoles ya incluye vegetales al menos 4 veces en su dieta semanal, lo que la posiciona como la opción alimentaria que más crece en nuestro país.



Los hábitos de alimentación están cambiando y con la 'nueva normalidad', el número de flexitarianos prácticamente se ha duplicado: 42% respecto a un 24% en marzo del año pasado. Este tipo de dieta se fundamenta en el incremento de consumo de vegetales y la reducción de proteína animal, sin llegar a excluirla totalmente de la dieta. Y es que los productos vegetales tienen enormes beneficios para la salud: fortalecen el sistema inmunológico, combaten la desnutrición y ayudan a prevenir las enfermedades no transmisibles.



Al mismo tiempo, el incremento del teletrabajo y por tanto de mayor número de personas que cocinan en casa diariamente, hace que las soluciones fáciles y cómodas para preparar recetas con vegetales, sean cada vez más demandadas.



El 'fenómeno veggie', una realidad que gana más peso a raíz de la pandemia



¿Consumimos en España ahora más vegetales que antes? ¿El impacto de la COVID-19 ha incentivado su consumo? En los últimos dos años, los españoles han aumentado en un 14% las opciones vegetales en su alimentación, cediendo cada vez menos protagonismo a los productos cárnicos, que han descendido en un 5%.



Por su parte, el impacto de la COVID-19 ha contribuido a que el 'fenómeno veggie' alcance cotas de seguidores nunca vistas hasta ahora. Y es que, según el estudio de Bonduelle, el 30% de los españoles afirma haber modificado sus hábitos alimenticios, principalmente para incrementar la presencia de vegetales en su dieta, con el objetivo de cuidar más su salud. Con estos datos de contexto, no es de extrañar que Naciones Unidas haya declarado el 2021 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras, concienciando así sobre los beneficios de este tipo de alimentos, tanto para las personas como para el planeta.



Bonduelle da respuesta al nuevo consumo impulsado por la COVID-19



Como marca referente en alimentación vegetal, Bonduelle tiene como misión facilitar el consumo de verduras de forma sencilla y deliciosa. Por ello en los últimos meses, ha ampliado su gama de productos con propuestas más naturales y que al mismo tiempo son fáciles y rápidas de preparar. Esta actualización de su oferta de productos es el resultado de su triple compromiso de la compañía con el planeta, las personas y la alimentación y más concretamente con su objetivo de reducir al mínimo los aditivos alimentarios en sus productos para fomentar así una alimentación más saludable y equilibrada.



"Una de las consecuencias de la pandemia es que los consumidores están cada vez más concienciados con su dieta y los efectos que tiene en su salud. Desde Bonduelle tenemos una misión y es inspirar la transición hacia una alimentación vegetal con una gama de productos que da respuesta a la nueva realidad actual y contribuir al bienestar de las personas y a la salud del planeta", afirma Jorge Alonso, Director de Marketing de Bonduelle Iberia.



Gama Bio, un sector en auge en nuestro país



El consumo en España de productos bio no ha dejado de crecer en los últimos años, especialmente entre el público millennial. Según datos del Ministerio de Agricultura, alrededor del 30% de los consumidores de productos bio tienen menos de 35 años. Su mayor concienciación sobre hábitos de compra y consumo saludables, así como el hecho de ser los nuevos padres y madres, augura que el crecimiento de este sector seguirá en alza en los próximos años.



Asimismo, según datos de AECOC, el 62% de los consumidores ha comenzado a incluir este tipo de alimentos en los últimos 5 años, siendo las frutas y hortalizas su principal puerta de entrada a este segmento.







En este sentido, Bonduelle hace algunos años que incorporó su gama de productos Bio con el Maíz Bio y siguió haciendo crecer su porfolio de productos Bio con el lanzamiento de los Guisantes Bio y las Judías verdes Bio, elaborados de forma natural sin haber empleado pesticidas en su etapa de cultivo y haciéndoles líderes en sus respectivas categorías.



De esta forma, la salud y la conveniencia son, ahora más que nunca, dos aspectos fundamentales en la alimentación de los españoles. Bonduelle, en cada una de sus innovaciones, da respuesta a las demandas actuales de los consumidores cumpliendo además sus compromisos con el planeta, las personas y la alimentación