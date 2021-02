EEUU/México.- López Obrador propondrá a Biden un acuerdo para facilitar la migración de trabajadores

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que tienen intención de plantear a su homólogo estadounidense, Joe Biden, un acuerdo para facilitar la entrada de migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos para trabajar de forma legal.



López Obrador presentará la propuesta a Biden el lunes, cuando ambos mandatarios mantendrán un encuentro por videoconferencia. "En efecto tengo una reunión por televisión, por video, una teleconferencia con el presidente Biden. Vamos a tratar este asunto: a ver, ustedes van a necesitar para crecer, para producir, trabajadores mexicanos y centroamericanos. Vamos mejor ordenando el flujo migratorio, legalizándolo para darle garantía a los trabajadores que no arriesgan su vida, que se protegen los derechos humanos", ha explicado durante un acto público recogido por la prensa mexicana.



La idea es que impulsar un acuerdo similar al Programa Bracero, por el que trabajadores mexicanos entraron en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para trabajar en el campo cuando los jóvenes estadounidenses fueron a combatir en el conflicto.



"Cuando la Segunda Guerra Mundial que intervino Estados Unidos, México ayudó porque se firmó un acuerdo para que trabajadores mexicanos fueran a levantar las cosechas a Estados Unidos, el famoso Programa Bracero, mientras los estadounidenses iban a Europa a la guerra" ha relatado.



López Obrador ha estimado que Estados Unidos necesitará entre 600.000 y 800.000 trabajadores por año que ahora mismo no tiene, por lo que "es mejor llegar a un buen acuerdo".



"Vamos por eso proponiendo un acuerdo. Lo fundamental es que nosotros nos desarrollemos, que los mexicanos puedan trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, dónde están sus costumbres, dónde está su cultura, pero si hay quienes quieran no por necesidad si no para ir a buscarse la vida a otras partes quieran ir a trabajar a Estados Unidos lo puedan hacer pero por la vía legal, mediante un acuerdo con el gobierno estadounidense", ha argumentado.



El Gobierno mexicano informó el viernes de que López Obrador celebrará una reunión virtual con el mandatario estadounidense, Joe Biden, el próximo lunes centrada en la visión y objetivos compartidos de la agenda de bilateral. Abordarán los estragos de la COVID-19 y las áreas de oportunidad que presenta el T-MEC hacia una recuperación económica sostenible y más igualitaria en Norteamérica.