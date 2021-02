Ecuador.- Una organización indígena de Ecuador convoca un paro nacional progresivo contra el CNE

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) ha anunciado la convocatoria de un paro nacional progresivo para protestar contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de rechazar la petición del movimiento indígena Pachakutik de recuento de más 27.000 actas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.



"En vista de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene ninguna intención de respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano se resolvió entre los presidentes de las federaciones provinciales, más el bloque de asambleístas de Pachakutik pegarnos a una movilización en todo el territorio nacional", ha explicado el portavoz de Educación de Ecuarunari, Gustavo Tenesaca, según recoge el diario ecuatoriano 'El Universo'.



El presidente de Ecuarunari, Carlos Sucozhagñay, ha anunciado así un paro nacional que se ha activado este viernes con protestas en el sur y centro del país y se extenderá al resto de regiones, ha indicado Tenesaca.



Ecuarunari discrepa así de la línea defendida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que ya "no tienen legitimidad" debido a que están en funciones prorrogadas y ya no serían portavoces formales del movimiento indígena de Ecuador, ha argumentado Tenesaca.



"En este caso la Ecuarunari, siendo la confederación más grande en el país dentro del movimiento indígena, comanda las movilizaciones a nivel nacional", ha subrayado. "Frente al abandono de la vocería nacional de la CONAIE es nuestra obligación tomar la posta y dirigir esta movilización a nivel nacional", ha explicado.



Por su parte, CONAIE ha emitido un comunicado en redes sociales informando de que no existe ningún acuerdo o alianza con otro partido político y ha convocado un consejo ampliado de sus dirigentes para el 10 de marzo en la ciudad de Guaranda.



Este viernes el CNE ha aceptado la revisión de 31 actas electorales de las más de 27.000 solicitadas por el candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, tras conocerse los resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones del país el pasado domingo.



Pérez, quien lidera una marcha en Quito desde el pasado martes, ha asegurado en varias ocasiones que numerosas actas presentaban "inconsistencias".



Durante la sesión del CNE de este viernes, la Policía ha tenido que dispersar con chorros de agua y gases lacrimógenos a manifestantes convocados a las afueras de la sede del CNE, según informa el diario 'El Comercio'.



Estos manifestantes han intentando quitar las vallas de seguridad de las inmediaciones de la sede del CNE, que se encuentra protegido por un dispositivo militar, y la Policía ha actuado con gases lacrimógenos y chorros de agua, según las imágenes recogidas por TVC.



El informe del CNE sobre la revisión de estas actas ha detectado 10 con inconsistencias numéricas y 21 con faltas de firmas de miembros de mesas de votación, las cuales se revisarán y se efectuará el recuento, ha recogido 'El Comercio'.



El domingo pasado, el CNE proclamó los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales: la candidatura más votada ha sido la liderada por Andrés Arauz, de la progresista Unión por la Esperanza (UNES, 3.033.753 votos y 32,72 por ciento de apoyo).



Mientras, el conservador Guillermo Lasso, de la alianza CREO-Partido Social Cristiano (CREO-PSC), se ha hecho con 1.830.045 votos (19,74 por ciento), ligeramente por delante del candidato indigenista, Yaku Pérez, del movimiento Pachakutik (1.797.445 votos, 19,39 por ciento). Así, Arauz y Lasso se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta, prevista para el 11 de abril.