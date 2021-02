Durant será baja con el Este; Sabonis ocupa su vacante; Tatum, el de titular

El alero Kevin Durant en un partido, el pasado 26 de enero. EFE/EPA/JASON SZENES /Archivo

Nueva York, 26 feb (EFE).- El alero Kevin Durant será baja con su equipo de los Brooklyn Nets hasta después del Partido de las Estrellas del próximo 7 de marzo al no recuperarse de una distensión en el tendón de la corva izquierda y no podrá ser el capitán del equipo de la Conferencia Este.

Durant, que se lesionó a principios de este mes, no ha podido jugar con los Nets y la NBA confirmó esta noche su baja para el Partido de las Estrellas.

Su puesto será ocupado por el ala-pívot lituano de los Indiana Pacers, Domantas Sabonis, mientras que el ala-pívot de los Boston Celtics, Jayson Tatum, será el jugador que ocupe el puesto de titular en la Conferencia Este.

Según un comunicado oficial de la NBA, Sabonis será reserva en el equipo y Tatum, ocupará el lugar de Durant en la alineación titular.

Los Nets anunciaron el viernes que Durant, quien no ha aparecido en un partido desde el 13 de febrero, permanecerá fuera, al menos, hasta después del Partido de las Estrellas.

Durant recibió la mayor cantidad de votos de los aficionados All-Star de cualquier jugador en la Conferencia Este e iba a ser el capitán del equipo contra el alero LeBron James y la Conferencia Oeste.

El dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de la NBA con los Golden State Warriors tiene un promedio de 29 puntos por partido con un 52 por ciento de tiros esta temporada, la primera que ha jugado con los Nets después que la pasada la perdió toda por lesión.

Esto marcará la segunda aparición consecutiva de Sabonis en el Partido de las Estrellas. El año pasado anotó dos puntos en 19 minutos como reserva al formar parte del Team LeBron.

Sabonis, de 24 años, en lo que va de temporada 2020-21, tiene sus mejores marcas como profesional con los Pacers.

El jugador internacional lituano tiene promedios de 21,5 puntos y 11,7 rebotes en 30 partidos. Además ha colocado en el 53 por ciento su acierto en los tiros de campo y el 35% de triples.

La NBA aún no ha dicho si Durant seguirá siendo uno de los dos capitanes en Atlanta junto a James. Esta es la primera vez desde que la liga cambió del formato Este-Oeste a tener dos capitanes que eligen equipos de los 22 All-Stars restantes que uno de los capitanes no jugará en el partido.

En cuanto a la baja de Durant, el entrenador de los Nets, el debutante canadiense Steve Nash, reconoció que lamentaba no poderlo tener disponible por todo lo que aporta al equipo cuando está en el campo.

"Es un jugador de baloncesto asombroso, asombroso. Y, cada vez que tienes el Lamborghini en el garaje, se supone que debe estar en la carretera. Así que, todos estamos decepcionados", comentó Nash, quien a principios de semana había dicho que esperaba que Durant pudiese jugar algunos partidos antes de viajar a Atlanta para el de las Estrellas.

Pero después de que Durant se sometió a una resonancia magnética de seguimiento en el tendón de la corva izquierdo lesionado, que se lastimó en un partido contra su exequipo de los Warriors, Nash dijo que la lesión requería más paciencia antes de que pudiera regresar.