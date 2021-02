Diplomáticos occidentales recuerdan a Nemtsov a 6 años de su asesinato

Moscú EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Moscú, 27 feb (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, junto a diplomáticos de Reino Unido y Lituania, rindió hoy tributo al dirigente opositor ruso Boris Nemtsov en el puente frente al Kremlin en el que fue asesinado hace seis años.

"El embajador Sullivan se sumó a sus colegas en ocasión del sexto aniversario del cruel asesinato de Borís Nemtsov, un político ruso que se consagró a la lucha por un futuro mejor para su país y sus conciudadanos", publicó en Twitter la portavoz de la Embajada de EEUU en Moscú, Rebecca Ross.

Según la diplomática, Nemtsov "continúa siendo un ejemplo para todos aquellos que exigen justicia, transparencia y libertad".

La Embajada de Reino Unido informó en su cuenta de Twitter que "la embajadora Debora Bronner rindió honores a Borís Nemtsov al depositar flores en el lugar donde fue asesinado seis años atrás".

"Borís Nemtsov era admirado en Gran Bretaña por su empeño en promover la democracia y los derechos humanos en Rusia", añadió la legación diplomática británica.

El embajador Lituano en Moscú, Maris Riekstins, también acudió al lugar donde fue baleado el opositor ruso, y señaló que para él fue "un gran honor participar junto a mis colegas embajadores en este homenaje a Borís Nemtsov, un verdadero defensor de la democracia en Rusia".

Nemtsov, que fue viceprimer ministro en el Gobierno de Borís Yeltsin, fue alcanzado el 27 de febrero de 2015 por cuatro balas que le causaron la muerte inmediata cuando caminaba por el puente aledaño al Kremlin.

El carismático opositor había acusado al presidente rus, Vladímir Putin, de desplegar tropas rusas en el este de Ucrania y de corrupción al organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014, entre otras críticas.

Cinco hombres, todos ellos oriundos de la república de Chechenia, en el Cáucaso Norte ruso, fueron condenados por preparar y perpetrar el asesinato del opositor.

El considerado autor material de los disparos, Zaur Dadáev, cumplirá una pena de veinte años de prisión, mientras que el resto pasará en la cárcel entre once y diecinueve años.

Las autoridades, que reconocen no haber localizado a los organizadores ni tampoco a los autores intelectuales del crimen, estiman que el asesinato fue organizado por el también chechén Ruslán Mujudínov, declarado en busca y captura.

Los familiares del opositor creen que el asesinato se organizó desde altas esferas y que los verdaderos responsables siguen en libertad.

Según afirmó este viernes a TASS el abogado de la familia de Nemtsov, Vadím Prójorov, las autoridades rusas informaron que las investigaciones sobre el asesinato del político fueron extendidas hasta mayo.

"No tenemos información sobre ningún tipo de acción de la investigación, aunque las víctimas deben ser informadas de cualquier peritaje previsto", señaló, al reiterar que seis años después del asesinato de Nemtsov "ni los responsables ni los organizadores del crimen han sido identificados o castigados".