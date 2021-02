Cuba y la UE apuestan por un diálogo "eficaz" en materia de derechos humanos

En la imagen, el Canciller cubano, Bruno Rodríguez. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 26 feb (EFE).- Cuba y la Unión Europea (UE) celebraron este viernes su tercera ronda del Diálogo sobre Derechos Humanos, en la que ambas partes confiaron en que este intercambio bilateral contribuya a un tratamiento "eficaz, constructivo y no discriminatorio" del tema.

Durante la reunión virtual -por la pandemia del coronavirus- se abordaron cuestiones relativas a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como a la cooperación multilateral y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, según refiere la web de la Cancillería cubana.

También trataron sobre el respeto a los derechos humanos en el contexto de la pandemia de la covid-19, en particular el derecho a la salud y la protección social.

"Cuba y la Unión Europea sostuvieron de manera virtual la tercera ronda del Diálogo sobre DDHH en un clima respetuoso y constructivo. Ratificamos la voluntad de continuar dialogando bajo pleno respeto a la igualdad soberana, independencia, legalidad y no injerencia de las partes", escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por la directora general interina de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba, María del Carmen Herrera, y el representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore.

Las partes señalaron la importancia de consolidar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), en el que se enmarca este encuentro, indica el comunicado del Minrex.

En el APDC, firmado en 2016 y en vigor provisionalmente desde noviembre de 2017, el país caribeño y el bloque europeo ratificaron la voluntad de profundizar en el diálogo político.

Hoy, el intercambio bilateral estuvo guiado por "el interés mutuo de intercambiar respecto a las diferentes realidades y posiciones en relación con temas de derechos humanos", dice la nota oficial.

Señala que como en ocasiones anteriores, se manifestaron "las diferencias de posiciones y enfoques en relación con varias de las temáticas debatidas".

La delegación cubana citó "los logros que demuestran su compromiso en materia de promoción y protección de todos los derechos humanos para todos", aunque denunció que para ello ha tenido que enfrentar un endurecimiento sin precedentes del embargo de Estados Unidos sobre la isla.

El pasado 20 de enero la Habana y Bruselas realizaron su III Consejo Conjunto, en el que hicieron balance de sus relaciones bilaterales, exploraron las prioridades de la cooperación durante los próximos siete años y debatieron sobre la implementación y el seguimiento de los diálogos políticos y de políticas sectoriales establecidos en el APDC.

Cuba y la UE relanzaron sus relaciones con la firma en 2016 del histórico Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), en vigor provisionalmente desde noviembre de 2017, y que puso fin a 20 años de restrictiva "posición común", que condicionaba las relaciones del bloque comunitario con la isla a los avances en derechos humanos y democracia en el país caribeño.

La UE constituye uno de los principales socios comerciales del país caribeño, con un volumen total de intercambio que sobrepasa del 35 % de sus operaciones, en sectores como la agricultura sostenible, energías renovables, salud, modernización social y económica y el turismo.