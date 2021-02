Comisionado dice que Colombia debe terminar con la guerra y las desigualdades

En la imagen, Leyner Palacios, integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Quito, 27 feb (EFE).- Leyner Palacios, integrante de la Comisión de la Verdad, aseguró este sábado que Colombia tiene dos desafíos urgentes por resolver: Terminar con la guerra y también con las desigualdades.

"El primer desafío que tenemos es terminar esta guerra, completar la paz, ya que en Colombia todavía persisten grupos armados que están dispuestos a matar", aseguró Palacios en una entrevista con Efe, luego de participar en una ceremonia de reconocimiento a las víctimas del conflicto más allá de las fronteras nacionales.

Ese encuentro, que se desarrolló en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, acogió a refugiados colombianos que residen en el exterior y que explicaron las dificultades de no poder regresar a su país, del que huyeron por culpa de la violencia.

Palacios explicó que el conflicto aún genera este fenómeno de movilidad forzada, ya que los violentos siguen con sus ataques a poblaciones y, sobre todo, a líderes comunitarios que se ven obligados a huir.

El comisionado aseguró que otro "gran desafío que tiene Colombia es, sin duda, que los niveles de desigualdad y de desprotección en derechos humanos (...) no se ha resuelto".

"Estamos hablando de problemas de salud, educación, de vivienda, que no se han resuelto con muchas poblaciones" y, por ello, "es hora de volcarse hacia esas regiones y llevarles unos mínimos de derechos", insistió Palacios.

Ello permitirá dar una oportunidad de regresar a los colombianos que han salido de su país, agregó tras remarcar que es necesario "acabar con la violencia, erradicar cualquier presencia de grupos armados", pero también "atender derechos básicos" de las poblaciones y fortalecer una "política de no discriminación".

Y es que la mayor carga de las acciones violentas en Colombia "las reciben grupos étnicos, de comunidades indígenas" y de afrodescendientes, pero también "las mayores necesidades básicas (insatisfechas) están arraigadas en esos territorios", remarcó el comisionado.

Por ello, concluyó que para que la población desplazada retorne a sus tierras se requiere "que el Estado haga su presencia" es esas capas sociales.

Palacios invitó al actual Gobierno colombiano a "que genere condiciones de diálogo" y que permita obtener una serie de "alivios humanitarios a la población que está sufriendo" por el conflicto.

"Si nos abanderamos de ser una democracia sólida, tenemos que dar una solución pacífica y negociada a este conflicto", apuntó Palacios.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cerca de 524.500 colombianos han solicitado protección internacional y refugio en los países fronterizos.

La mayor parte de ellos lo ha hecho en Ecuador (240.901), seguido de Venezuela (200.000), Panamá (68.000), Brasil (8.242) y Perú (7.353), según el Acnur.

Ecuador ha otorgado el estatus de refugiado a algo más de 65.000 solicitantes colombianos, lo que representa el 95 % del total de extranjeros que han recibido ese beneficio en territorio ecuatoriano.

En la ceremonia de reconocimiento a las víctimas efectuada en Ibarra, el comisionado Carlos Beristain aseguró que con este tipo de acciones se hace visible a uno de los actores más golpeados por el conflicto, como son los refugiados y desplazados por la violencia.

"Las víctimas sí saben lo que ha pasado", remarcó Berinstain tras reconocer que en los testimonios de los exiliados se puede sentir el "sufrimiento de una Colombia olvidada".