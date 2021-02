27/02/2021 Colores tendencia 2021 para el mobiliario de baño. MADRID, 27 (CHANCE) Anticipándose a las nuevas tendencias, y consciente de que el cuarto de baño evoluciona constantemente para adaptarse a los estilos de vida cambiantes, Laufen, firma suiza líder en cuartos de baño de alta gama, y Kartell, firma de referencia en Italia, han ampliado la gama de colores de los muebles que forman parte de su mítica colección, Kartell by Laufen. A partir de la investigación y el estudio de las últimas tendencias, ambas firmas, han añadido nuevas tonalidades a la colección, apostando por colores frescos y neutros, que pueden ser combinados dando vida a un espacio diferente. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LAUFEN



Durante 2021, el marrón ocre, el amarillo mostaza y el azul grisáceo serán los protagonistas de las diferentes piezas que conforman el mobiliario y cajoneras producidos por Laufen. Combinan un diseño compacto y lineal con una gran capacidad para ofrecer la máxima funcionalidad en todo tipo de cuartos de baño.



Además, esta colección apuesta por los colores pastel y el blanco, una tendencia de los looks de los años 80, y permiten combinaciones tan novedosas como la formada por los tonos Pantone 17-5104 Ultimate Gray, color gris arena de la colección, junto al Pantone 13-0647 Illuminating, color amarillo de la colección que corresponden al Pantone Color of the Year (Color Pantone del Año).



Los muebles de tocador, los armarios altos y los estantes laterales aprovechan al máximo el espacio del baño y logran así un equilibrio entre las piezas cerámicas y los muebles. Asimismo, todos los muebles no llevan tirador, los cajones son de apertura completa con un sistema de "push and pull" y guías sincronizadas con cierre amortiguado. También dispone de muebles bajo lavabo (440mm a 1200mm), estructuras toallero y columnas.



De esta forma, el mobiliario de baño se integra en la colección con el fin de lograr una armonía de color con los elementos cerámicos y, al mismo tiempo, permitir la creación de fascinantes matices, acentos y contrastes. También están disponibles en blanco, blanco mate, blanco con LCC (Laufen Clean Coat), negro brillo, negro mate, gris mate y un gris pizarra más oscuro.



Con esta nueva gama de colores, Kartell by Laufen demuestra una vez más que se trata de una colección camaleónica para la que no existen límites, convirtiendo el cuarto de baño en un espacio que se adapta a las nuevas necesidades, donde prima la funcionalidad, el diseño y la innovación.



Kartell by Laufen logra convertir el baño en un espacio donde encontrar el bienestar físico y también el psíquico; un lugar relajante y regenerador al mismo tiempo. Las líneas limpias y geométricas de la cerámica y el mobiliario de Laufen, crean el punto de partida alrededor del cual puedes dar vida a tu propio estilo de cuarto de baño utilizando los elementos plásticos de Kartell, que, con su transparencia, aportan ligereza y ofrecen la inspiración para jugar con el color.