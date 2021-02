C. Tangana bate el récord con 'El Madrileño' como mejor debut de un álbum español

MADRID, 27 (CHANCE)



C. Tangana lo ha vuelto a hacer. Primero con su tema "Tu me dejaste de querer", que marcó todo un hito en la historia de su carrera y se convirtió en la canción más escuchada en 24 horas en España. Hoy, C. Tangana vuelve a batir un nuevo récord con 'El Madrileño', y se convierte en el mejor debut de un álbum español en Spotify, con más de 5 millones de reproducciones en tan solo un día desde su publicación.



Además de batir este récord, 'El Madrileño' conquista también hoy Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York, con un gran cartel para homenajear el esperado álbum.



C. Tangana cuenta con más de 8,4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Sus últimos singles, "Nominao", con Jorge Drexler, y "Hong Kong", con Andrés Calamaro, que vieron la luz el día 23 de febrero, han conseguido colarse en el 'Top 50' de Spotify España. "Tu me dejaste de querer", también permanece en la lista tras tres meses desde su publicación