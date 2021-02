Brandon Wu tiene una ligera ventaja en el Open de Puerto Rico

El estadounidense Brandon Wu hizo birdie este viernes en sus dos últimos hoyos para cerrar con una tarjeta con 67 golpes, cinco bajo par, y tomar una ventaja de un impacto después de la segunda ronda del Abierto de Puerto Rico del PGA Tour de Estados Unidos.

Wu, de 24 años, quien en 2019 se convirtió en el primer aficionado desde 1967 en calificar para los abiertos de Estados Unidos y Gran Bretaña, hizo birdie en los hoyos 12, 15, 17 y 18 en el Grand Reserve Country Club en Rio Grande, Puerto Rico.

En condiciones de viento jugó los últimos nueve hoyos en un par de cuatro bajo par par llegar a 133 impactos en el torneo que se juega sin fanáticos debido a la pandemia del covid-19.

"Fue una especie de rutina", dijo Wu. "Fallé un putt corto al principio de la ronda, creo que hice un bogey en mi cuarto hoyo. Tuve que mantenerme bien en los últimos nueve (hoyos)".

No hay jugadores clasificados entre los 50 mejores del mundo en el evento que se juega a la par del torneo World Golf Championships en The Concession Gold Club en Bradenton, Florida.

Pero hay mucho en juego para el ganador, que recibe 300 puntos de la Copa FedEx, una exención de dos años del PGA Tour y una invitación al Campeonato de la PGA en mayo.

El ganador del año pasado, Viktor Hovland, no participa porque está compitiendo en el torneo WGC en Florida.

Greg Chalmers fue un golpe por detrás de Wu para terminar con 68 impactos.

La estrella local Rafael Campos y el sudafricano Branden Grace terminaron con menos nueve (135). Campos se recuperó de su único bogey de su ronda en el hoyo 17 pero hizo birdie en el 18 para un 69 (-3).

"Creo que me estaba adelantando un poco y me faltaba un poco a la derecha", dijo Campos. "Estaba fallando en los lugares correctos. Pero realmente estoy feliz hoy. Realmente me las arreglé para lidiar con las situaciones lo mejor que pude".

gph/bb/meh/cl