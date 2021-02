Bibiana Fernández no comparte las palabras de su amiga Victoria Abril

19/11/2019 Bibiana Fernández, imagen de Pronokal, que parece haberle funcionado de maravilla EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Este jueves nos quedábamos todos asombrados con las declaraciones que hizo Victoria Abril en la rueda de prensa de los Premios Feroz. Hablando de todo lo que había originado la pandemia tras la Covid, la actriz aseguraba que el virus no existía y que todo se había convertido en un circo, además de tachar a toda la población vacunada como cobayas por formar parte de ese 'experimento'. Como decimos, unas palabras que han sido muy polémicas y que han hecho revelarse a muchas personas del panorama mediático.



Entre ellas, Bibiana Fernández, amiga de la actriz y la que siempre tiene buenas palabras para la prensa. La colaboradora de televisión ha asegurado que: "Yo adoro a Victoria, me parece una actriz del carajo, pero no comparto. Creo que en estos momentos no nos podemos andar con tonterías, tenemos una situación muy difícil, yo ya he perdido a gente que conozco y si no me pongo en el lugar de la gente que ha perdido... Es una cuestión personal, yo respeto a todo el mundo, pero no lo comparto".



Bibiana es una de las personas que se están tomando muy en serio la pandemia, de hecho nos ha confesado que ella solamente sale para trabajar, ya que tiene mucho miedo a la enfermedad: "Yo estoy loca porque me vacunen, a mi me da igual qué vacuna, sino hago de rata, hago de cobaya, no me importa".