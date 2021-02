Australia.- La Policía australiana investiga una denuncia por violación presentada contra un ministro del Gobierno

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Policía australiana ha informado este sábado del inicio de una investigación sobre un denuncia presentada contra un ministro del Gobierno australiano, todavía no identificado, por una presunta violación ocurrida en 1988.



En un comunicado, la Policía federal ha asegurado que se mantendrá en contacto con las autoridades estatales pertinentes, sin proporcionar más detalles sobre el presunto agresor.



El asalto tuvo lugar en 1988, según el programa de noticias Four Corners de ABC, citando una carta anónima compartida por una fuente cercana a la presunta víctima.



La revelación se produce menos de dos semanas después de que el primer ministro de Australia, Scott Morrison, ordenara una investigación sobre la cultura laboral en el Parlamento, después de que una exasesora del Gobierno denunciara que había sido violada en el edificio por un compañero del personal en 2019.



Cuando se le preguntó si el ministro involucrado debería hacerse a un lado, el ministro de Finanzas, Simon Birmingham, pidió mantener la calma y seguir los procedimientos.



"Todo el mundo tiene derecho a la justicia natural y es importante respaldar a la Policía para que haga su trabajo", ha explicado Birmingham a los periodistas en Adelaide.



La mujer que acusó al ministro se quitó la vida en junio de 2020. Antes de su muerte, había enviado una carta al Parlamento en la que aseguró que tenía que tenía la intención de denunciar el asunto a la policía de Nueva Gales del Sur, informa el 'Sydney Morning Herald'.



Si bien dos senadores dijeron que la carta anónima también estaba dirigida Morrison, los asesores de medios del primer ministro no han confirmado este aspecto de la información.