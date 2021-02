Aumenta más de un 50 % la detención de menores en frontera de EE.UU., según WSJ

El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. detuvo a poco más de 5.700 menores en enero, lo que también supuso un aumento del 18 % en relación con el mes anterior, cuando fueron cerca de 5.000. EFE/Cortesía Albert Rivera/Archivo

Nueva York, 26 feb (EFE).- El número de detenciones de menores no acompañados en la frontera de EE.UU. con México aumentará más de un 50 % en febrero comparado con meses previos, lo que podría desatar una crisis humanitaria en la zona, según datos obtenidos por The Wall Street Journal.

Personas conocedoras del asunto aseguraron al diario neoyorquino que unos 2.200 niños han cruzado la frontera de manera ilegal cada semana en febrero, y que el número sigue aumentando con el paso de los días en este mes, por lo que el Gobierno estima que para cuando empiece marzo, unos 9.000 niños habrán sido detenidos.

El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. detuvo a poco más de 5.700 menores en enero, lo que también supuso un aumento del 18 % en relación con el mes anterior, cuando fueron cerca de 5.000.

The Wall Street Journal señaló asimismo que el creciente número de niños bajo custodia de las autoridades estadounidenses está comenzando a afectar la capacidad del Gobierno del país de cuidar y hospedar a los menores.

La Administración de Joe Biden ha afirmado en varias ocasiones que pretende evitar que se produzca la misma crisis humanitaria que tuvo lugar en la frontera de EE.UU. en 2014, bajo el Gobierno de Barack Obama, y en 2019, durante el mandato de Donald Trumop, cuando se registraron varias oleadas de niños migrantes no acompañados y de familias que colapsaron el sistema.

Hasta febrero, el ritmo de menores no acompañados que están llegando a la frontera sigue siendo inferior al de los que se registraron durante esas oleadas, pero en este caso el coronavirus ya está complicando la situación, puesto que se han reducido las plazas en un 40 % para cumplir con las normas de distanciamiento social.