1-0: West Bromwich Albion se impone a Brighton and Hove Albion en casa

West Bromwich Albion venció 1-0 a Brighton and Hove Albion en su encuentro de la Premier League celebrado este sábado en el The Hawthorns. West Bromwich Albion llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 0-0 en el último duelo celebrado frente a Burnley. Por parte del equipo visitante, Brighton and Hove Albion perdió por un resultado de 2-1 en el encuentro anterior ante Crystal Palace.

El partido arrancó de manera favorable para West Bromwich Albion, que inauguró el luminoso a través de un tanto de Kyle Bartley en el minuto 11. Con este resultado concluyó la primera mitad del encuentro.

Ninguno de los equipos consiguió marcar en la segunda parte, por lo que el encuentro acabó con un marcador de 1-0.

En el capítulo de los cambios, West Brom de Sam Allardyce relevó a Grady Diangana, Branislav Ivanovic y Hal Robson-Kanu por Matthew Phillips, Matheus Pereira y Mbaye Diagne, mientras que el técnico de Brighton, Graham Potter, ordenó la entrada de Adam Lallana, Danny Welbeck y Jakub Moder para suplir a Alexis MacAllister, Aaron Connolly y Ben White.

Con esta victoria, West Bromwich Albion asciende hasta los 17 puntos y se coloca en el decimonoveno puesto de la clasificación, en plaza de descenso a Segunda División. Por su parte, Brighton and Hove Albion se mantiene con 26 puntos con los que llegaba a esta vigésimo sexta jornada de la competición.

La próxima jornada ambos equipos jugarán en casa. El equipo de West Bromwich lo hará contra Newcastle United, mientras que Brighton and Hove Albion se enfrentará a Leicester City.