VÍDEO:A.Saudí.- EEUU confirma en un informe desclasificado que el príncipe heredero saudí ordenó el asesinato de Jashogi

MADRID, 26



Estados Unidos ha desclasificado este viernes un informe en el que asegura que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, aprobó la operación en Estambul para "la captura o el asesinato del periodista Yamal Jashogi".



En el informe se constata que Bin Salmán tiene el control de las organizaciones de Seguridad e Inteligencia por lo que "es altamente improbable que los agentes saudíes llevaran a cabo una operación de esta naturaleza sin la autorización del príncipe".



El informe constata que siete guardias reales del príncipe, que "solo responden ante él", participaron en el asesinato del columnista de 'The Washington Post'.



"El príncipe veía a Jashogi como una amenaza para el reino y apoyó ampliamente medidas violentas para silenciarlo si era necesario", dice el texto.



Entre los argumentos que añaden los autores del informe se encuentra que participó uno de los asesores más cercanos del príncipe y que este se ha mostrado dispuesto a "usar medidas violentas para silenciar a los disidentes en el extranjero".



EL INCIDENTE



Yamal Jashogi acudió a gestionar unos documentos al consulado saudí de Estambul en octubre y nunca salió vivo, ya que fue asesinado y descuartizado por quince agentes saudíes tras sus críticas al Gobierno saudí.



Para llevar a cabo la operación, quince agentes saudíes llegaron el día dos de ese mes a Estambul bajo el mando de Saud al Qathani, un asesor cercano de Bin Salmán, que incluso dijo en público a mediados de 2018 que él no realizaba acciones sin la aprobación del príncipe heredero.



El informe culmina con una lista de individuos que habrían participado en el asesinato del periodista.



EEUU PREPARA SANCIONES



Según ha adelantado la agencia Bloomberg, el Departamento de Estado de Estados Unidos prepara sanciones contra 76 saudíes bajo lo que se ha denominado como la "política Jashogi".



La agencia ha accedido a un documento enviado a congresistas pero no publicado en el que se detalla esta doctrina que se basaría en "restringir los visados para quien, actuando en defensa de los intereses de un Gobierno extranjero, se cree que están involucrados en graves actividades contra disidentes".



No han transcendido detalles sobre qué ciudadanos se exponen a estas sanciones.



Ante la anunciada desclasificación del informe y el secreto a voces sobre su contenido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el príncipe heredero saudí el pasado miércoles.



En la reunión, Biden le transmitió su apoyo en su rivalidad contra Irán y le mostró reconocimiento por la liberación de algunos activistas en el país, lo que ha desde Washington ha sido percibido como una muestra de avance en materia de Derechos Humanos.



