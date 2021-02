VÍDEO: Cuba.- La UE convoca a su embajador en Cuba, el español Alberto Navarro, por pedir a Biden acabar con el bloqueo

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha convocado al embajador de la UE en Cuba, el español Alberto Navarro, para que dé explicaciones por la carta que envió al presidente estadounidense, Joe Biden, para pedirle que levante el embargo económico sobre la isla.



La iniciativa de Navarro levantó las críticas de un grupo de eurodiputados, de la delegación del PP, pero también liberales y conservadores, que han acusado al diplomático español de alinearse con el Gobierno cubano y han exigido a Borrell su destitución a través de una misiva.



"Hemos recibido la carta y pedido al embajador que venga a Bruselas para dar explicaciones al Alto Representante. Entretanto le hemos exigido que detalle en una nota el asunto", ha explicado a Europa Press una portavoz de la UE.



Navarro envió una carta recientemente al nuevo presidente estadounidense solicitándole que levante el embargo sobre Cuba. Para los eurodiputados críticos, esto "constituye un hecho grave en una línea de actuación totalmente desafortunada y errática sobre lo que debe ser la defensa de los intereses y valores de la UE".



Igualmente denunciaron que Navarro intentó que su "disparatada iniciativa" fuera respaldada por representantes diplomáticos de otros países miembros de la UE, que declinaron firmar la carta propuesta por el embajador, según informó el PP en un comunicado.



Entre los firmantes de la carta se encuentran los parlamentarios del PP Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Antonio López-Istúriz y Leopoldo López Gil.



Para los firmantes, esto "constituye un hecho grave en una línea de actuación totalmente desafortunada y errática sobre lo que debe ser la defensa de nuestros intereses y valores como unión de estados democráticos y de derecho".



En la misiva, se asegura que Navarro que toma "posicionamientos políticos en consonancia con un régimen que no respeta ni defiende los Derechos Humanos ni la pluralidad democrática y se permite licencias más propias de un dirigente político que de un representante diplomático".



También han recordado que Navarro ha bloqueado la participación en una audiencia organizada por la Delegación para América Central del Parlamento Europeo de los galardonados con el premio Sajarov de Derechos Humanos que concede esta institución, boicoteando y denegando el acceso a las instalaciones de la UE en La Habana a los premiados e invitados para participar telemáticamente en esa audiencia.



Entre otros reproches se encuentra que no haya atendido a la presidenta de Damas de Blanco de Cuba, Berta Soler, galardonada precisamente con el Premio Sajarov, pese a las numerosas y periódicas detenciones de las que son víctima tanto ella como los demás miembros de su organización, según denuncian.



POLÉMICA ENTREVISTA



En una entrevista en el medio cubano Cubanet, Navarro afirmó al ser preguntado que no consideraba que Cuba fuera una dictadura.



"No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no", dijo, aunque se negó a precisar mayores detalles.



"Como embajador yo no puedo andar dando calificativos y menos del gobierno en el que estoy acreditado. Yo lo que voy constatando son los pasos que se dan, la Constitución que se aprueba, las medidas para el trabajo por cuenta propia que se aprueban, espero que ahora se impulse también a la pequeña y mediana empresa", respondió a la repregunta.



Durante la entrevista, también se mostró en contra del bloqueo de Estados Unidos a la isla y añadió que también apoyaba "todos los avances en favor de la democracia, del diálogo y del respeto a los Derechos Humanos en Cuba".



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/548725/1/ue-convoca-embajador-cuba-pedir-biden-acabar-bloqueo



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06